Il Comune di Parma ha ospitato la presentazione della Supercoppa

Due giorni di altissima pallavolo e di spettacolo sono pronti ad animare la città parmense: le prime due squadre a scendere in campo, sabato 14 novembre alle 15.30, saranno Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino, pronte ad una nuova sfida dopo il match di Regular Season andato in scena domenica sera e vinto da Perugia al tie-break. L’altra Semifinale, al via non prima delle 18.00, vedrà fronteggiarsi Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, già avversarie nella scorsa edizione della Supercoppa, con il team scaligero che ebbe la meglio conquistando la Finale. Entrambe le gare saranno trasmesse su Rai Sport e VBTV.

Finale che, quest’anno, si giocherà alle ore 18.00 di domenica 15 novembre, con diretta su Rai 2 e VBTV. Nei prossimi giorni, in avvicinamento all’evento, saranno pubblicati approfondimenti, notizie, dichiarazioni e la cartella stampa dell’evento.

Le parole di Michele Guerra, Sindaco di Parma

« Per l’Amministrazione è motivo di grande soddisfazione ospitare la Supercoppa e presentarla in questa sala. Per Parma è un’opportunità importante: la città ha una solida tradizione pallavolistica, legata a grandi glorie che oggi non fanno più parte del suo patrimonio sportivo ma hanno lasciato un forte desiderio di pallavolo. Quando ci è stata prospettata la possibilità di ospitare l’evento, ci siamo impegnati perché la grande pallavolo potesse tornare nel palazzetto. Saranno due giorni di sport di alto livello, che invitano la città a riflettere sul valore di questa disciplina e su ciò che un legame più saldo con la pallavolo potrebbe rappresentare per Parma. Non solo sul piano sportivo, ma anche su quello economico e sociale: lo sport è motore di socialità e di aggregazione e porta con sé valori importanti. Ringrazio ancora la Lega Pallavolo Serie A: Parma sarà all’altezza di questa Supercoppa e lascerà un segno importante in questa città, affinché si possa costruire qualcosa di grande a Parma ».

Roberta Frisoni, Assessora al Turismo e allo Sport della Regione Emilia-Romagna

« Con la Del Monte® Supercoppa al PalaRaschi, Parma ritrova il grande volley in un luogo che ha segnato la storia di questo sport. Il 14 e 15 novembre Perugia, Verona, Civitanova e Trento offriranno al pubblico una sfida tra alcune delle migliori espressioni della pallavolo maschile internazionale. Un appuntamento che abbiamo voluto sostenere insieme alla Lega e alle istituzioni locali, dando nuovo spazio alla passione e alla tradizione pallavolistica della città. Come Regione stiamo costruendo da tempo un percorso di continuità per la pallavolo, attraverso l’accordo pluriennale con la Fipav e la collaborazione con le Leghe: dall’apertura degli Europei del 2023 a Bologna alle Final Four di Coppa Italia, fino agli Europei maschili di quest’anno a Modena e ora alla Supercoppa a Parma. Portare questi appuntamenti nelle nostre città significa anche riconoscere il lavoro quotidiano di società, allenatori, allenatrici, volontarie e volontari e offrire ai più giovani occasioni per appassionarsi e avvicinarsi alla pratica sportiva. Il valore di un evento di questo livello si misura poi anche fuori dal palazzetto con l’arrivo di tifosi e accompagnatori, nelle opportunità per alberghi, ristoranti e commercio, e nella possibilità di far conoscere Parma e il suo patrimonio culturale ed enogastronomico. A novembre, la Supercoppa arricchisce l’offerta di visita e conferma quanto lo sport possa contribuire alla vitalità dei territori anche oltre i mesi di maggiore affluenza turistica ».

Le parole di Massimo Righi, presidente CdA Lega Pallavolo Serie A

« Grazie per avere restituito un impianto storico come il PalaRaschi alla città e alla pallavolo italiana. Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di portare qui la Supercoppa: Parma merita un palcoscenico del genere e di vedere grandi campioni. L’aggiunta di un evento come questo speriamo possa portare agli antichi fasti la pallavolo a Parma. Siamo convinti sarà un grande evento: quattro top club alla Final Four, al tempo stesso questo tipo di Finali rappresentano il top della pallavolo mondiale. Ci sono Finali Olimpiche o Mondiali talvolta inferiori tecnicamente a queste Finali. Lo spettacolo è assicurato. Permettetemi due parole anche sulle riforme dei calendari, tema che a noi sta molto caro. La FIVB vorrebbe dopo le Olimpiadi di Los Angeles far sì che Campionati Mondiali e Continentali vengano disputati da metà novembre a metà dicembre, togliendo spazio anche ad eventi come la Supercoppa e interrompendo il campionato per oltre un mese. Stiamo lavorando affinchè non succeda, per continuare a garantire la grande pallavolo per club. Una decisione, quella della Federazione Internazionale, fatta solo per motivi economici. Cerchiamo di preservare questi periodi per continuare a offrire eventi del genere alle città, riteniamo che la strada giusta sia quella di preservare i territori ».

Le parole di Fabio Fistetto Marco Bosi, assessore al Bilancio e allo Sport del Comune di Parma

« I valori di questo evento sono già stati citati: per noi questa è la soddisfazione di un lavoro durato anni. Restituire alla città il palazzetto era in cima alle priorità. Questo evento dimostra che siamo sulla strada giusta: il percorso non è finito. Finalmente torneremo ad ospitare oltre 4.000 persone di pubblico grazie al lavoro congiunto di Lega Pallavolo Serie A, Comune di Parma, Parma Infrastrutture e al lavoro dei Vigili Del Fuoco. La pallavolo a Parma era molto attesa: il desiderio in questa città è tanto e questa sarà la grande occasione in cui il palazzetto si mette l’abito della festa. Il percorso non è finito: l’obiettivo è di dotare Parma di un impianto al passo con i tempi. Saranno due giorni di grande festa, la speranza è che possa essere la prima di una lunga lista di feste per la pallavolo parmigiana ».

Le parole di Fabio Fistetto di Cesare Gandolfi, presidente Comitato Territoriale FIPAV Parma

« Porto i saluti del Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi e di Sanzio Sacchetti, Presidente FIPAV Emilia-Romagna. È bello ritrovarsi in periodi così intensi da un punto di vista pallavolistico. Da agosto ad oggi è stato un percorso di attesa e di grande gioia quando la sede è stata confermata. L’ultima volta che il PalaRaschi è stato pieno fu per Italia-Cuba del 2011. L’ultima volta che il palazzetto ha fatto il tutto esaurito, prima di questi due giorni fantastici. Come Comitato siamo al fianco della Lega Pallavolo Serie A cercando di fare il possibile per organizzare al meglio l’evento. C’è smania e desiderio di vedere la grande pallavolo. Grazie all’Amministrazione Comunale, grazie a voi: i numeri della pallavolo territoriale sono alti e ne siamo contenti. Stiamo facendo il possibile per crescere ».

Le parole di Fabio Fistetto, amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A

« Mi associo ai ringraziamenti nei confronti del Sindaco e dell’Assessore, con i quali abbiamo lavorato molto bene; la Regione Emilia-Romagna e i Comitati Regionali e Territoriali. Gli ingredienti per un grande evento ci sono tutti: le squadre hanno un valore sportivo e organizzativo senza pari. Abbiamo pressoché tutta la Nazionale Italiana presente, oltre ai giocatori più rappresentativi delle altre Nazionali. La risposta del pubblico è stata straordinaria: non soltanto quella locale ma anche quella delle tifoserie che riempiranno il palazzetto e la città di Parma. Uno spettacolo che si ripete in tutte le città che ospitano questi grandi eventi. Abbiamo l’ambizione di potere realizzare un evento che possa rispondere alle esigenze di questa città, guardando ai fasti del passato ma anche al futuro ».

IL PROGRAMMA

DEL MONTE® SUPERCOPPA SUPERLEGA

PalaRaschi, Parma – 14/15 novembre 2026

Sabato 14 novembre 2026 – Semifinali

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino (ore 15.30, diretta Rai Sport e VBTV)

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova (ore 18.00, diretta Rai Sport e VBTV)



Domenica 15 novembre 2026 – Finale

Finale, ore 18.00 (diretta Rai 2 e VBTV)