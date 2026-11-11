Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Meijs in diagonale principale, Bento-Mujanovic di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Napredak Odzak risponde con Juric al palleggio, Vidovic opposto, Bjeljac-Ristic martelli, Halilovic-Colo centrali con Djuric libero. I gialloblù iniziano bene, attacco vincente di Meijs e 1-5 con timeout Ristic. Nonostante i tentativi dei padroni di casa, Modena si mantiene avanti: pipe di Mujanovic e 8-12. Meijs è scatenato, soprattutto al servizio: due ace consecutivi dell’olandese e 10-17. La formazione bosniaca non molla, ace di Juric e 16-21. I canarini controllano e rispondono presente conquistando il primo set senza problemi, 19-25 con mani out di Di Martino e 0-1. Avvio positivo di Modena nel secondo parziale, Mujanovic protagonista al servizio e 3-7 con timeout Ristic. Bento aumenta il distacco tra le due squadre, 5-11. La compagine di Tubertini insiste, Meijs colpisce in battuta e Bento agisce in attacco: 8-16 e timeout Ristic. Tauletta subentra e su alzata di Barbanti va a segno, 16-22. Modena mantiene alto il livello di attenzione fino alla fine e porta a casa anche il secondo set, sigillo di Mujanovic e 17-25. Modena non si ferma, 4-10 dopo i primi scambi con l’ace di Mujanovic e l’attacco di Meijs. L’opposto olandese, MVP sale nuovamente in cattedra dopo un’azione lunga e combattuta, 10-20. Modena prende definitivamente il largo, ottenendo set (12-25) e match (3-0). Martedì 17 novembre (ore 20.30) al PalaPanini la gara di ritorno, in palio i sedicesimi di finale di Cev Cup.

Il tabellino

OK NAPREDAK ODŽAK (BIH) – MODENA VOLLEY 0-3 (19-25, 17-25, 12-25) –

OK NAPREDAK ODŽAK (BIH): Brandic, Colo 1, M. Halilovic 4, Ristic 7, Juric 8, Vidovic 1, Bjeljac 7, Djuric (L), Dujmenovic 1. N.E. Kovacevic, Sandic, Popovic, Mitrinovic, Kojic (L). All. Ristic.

MODENA VOLLEY: Bento Buczmiejuk 9, Tizi-Oualou 3, Perry (L), Mati 5, Meijs 15, Barbanti 1, Tauletta 2, Menchetti (L), Di Martino 7, Mujanovic 10. N.E. Jaeschke, Garello, Porro. All. Tubertini.

ARBITRI: Savu, Ivanov.

Durata set: 21′, 19′, 20′; tot: 60′.

OK Napredak Odžak (BIH): Battute Sbagliate 10, Vincenti 3.

Modena Volley: Battute Sbagliate 12, Vincenti 8