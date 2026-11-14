Supercoppa: Trento lotta ma in finale va a Perugia

La Semifinale, la prima sfida di una due giorni che si preannuncia imperdibile, si è aperta con l’esposizione degli striscioni #NoClubsNoPlayersNoVolley, con l’annuncio fonico dello speaker che ha ribadito una volta di più la posizione della Lega Pallavolo Serie A nei confronti della proposta di riforma dei calendari internazionali.

Tra i protagonisti del match Ferre Reggers, opposto di Perugia e autore di una prova da 20 punti totali, con Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi che hanno chiuso entrambi con 17 punti. Da segnalare anche la prova a muro di Agustin Loser e Sebastian Solé: per i due centrali 4 muri ciascuno. Nel lato di campo di Trento, in doppia cifra Daniele Lavia (16 punti), Alessandro Michieletto (15) e Theo Faure (14).

Giannelli è in diagonale con Reggers, al centro Lorenzetti sceglie Sanguinetti e Loser, le bande sono Semeniuk e Plotnytskyi mentre il libero di Perugia è Loreti. Mendez replica con Sbertoli – Faure, Michieletto (alla sua 200esima apparizione in SuperLega nelle competizioni Lega Pallavolo Serie A, tutte con la maglia di Trento) – Lavia, Flavio-Nedeljkovic, il libero è Laurenzano. Il primo strappo al match lo dà Itas Trentino, con l’ace di Lavia (7-4) che costringe Perugia al primo time-out del match. Il muro di Loser riavvicina Perugia, quello di Nedeljkovic allontana nuovamente Trento mentre i due ace consecutivi di Plotnytskyi rimettono in parità il punteggio. I dolomitici reagiscono con il servizio vincente di Michieletto (21-20), a cui fa seguito il muro di Lavia e il mani-out di Faure fino al 23-20. Il punto che chiude il set è il servizio sbagliato di Kollator.

Le squadre procedono punto a punto nel corso del secondo parziale: il primo allungo è di marca trentina con il mani-out di Michieletto e il conseguente time-out dei Block Devils. Block Devils che si riorganizzano, anche attingendo dalla panchina con l’ingresso di Solé, e trovano la forza per portarsi avanti nel punteggio (17-15). Un finale di set che vede Perugia in controllo e che si chiude con l’attacco dal centro proprio di Solé: Perugia e Trento si trovano in pareggio nel conto dei set.

Il terzo parziale si apre con una Perugia decisa e una Trento che deve ricorrere subito ad un’interruzione forzata per riordinare le idee. Mendez si affida ad Adriano – entrato al posto di Lavia – per provare a raddrizzare il set, ma l’ace di Reggers (16-9) scava un solco ancora più profondo tra le due formazioni. Il vantaggio si incrementa dopo l’errore al servizio di Michieletto (22-14 per Perugia): a portare avanti gli uomini di Lorenzetti nel conto dei set è l’attacco di Semeniuk.

Trento deve cambiare passo, ma dall’altra parte della rete Perugia non ha alcuna intenzione di trascinare la gara al tie-break: Michieletto prova a trascinare i suoi (6-4 con l’attacco dell’azzurro) ma Reggers è abile nel rispondere colpo su colpo ai tentativi di fuga trentini. Il muro di Loser (14-12) dà forza a Perugia, con l’argentino che nel corso del match ha festeggiato i 500 punti con i Block Devils nelle competizioni Lega Pallavolo Serie A. Nel finale di set i dolomitici non riescono a invertire la tendenza, nonostante un parziale che si è chiuso solamente ai vantaggi e che ha visto festeggiare la formazione umbra.

I protagonisti

Agustin Loser (Sir Susa Scai Perugia)- « È stata una bellissima partita e difficile perchè conoscevamo il valore di Trento: siamo stati bravi ad essere presenti in campo in tutti i momenti anche nelle difficoltà. Non abbiamo battuto come volevamo ma l’importante è stato riuscire a vincere ».

Theo Faure (Itas Trentino)- « È una sconfitta che fa male perchè abbiamo iniziato bene la partita ma nel secondo set abbiamo sciupato occasioni che non possiamo buttare con squadre come Perugia: tutto ciò ci servirà di insegnamento per il futuro. Proviamo sempre a dare il massimo e mantenere alto il livello di gioco per tutta la partita ».

Il tabellino

SIR SUSA SCAI PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 30-28) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Plotnytskyi 17, Sanguinetti 1, Reggers 20, Semeniuk 17, Loser 11, Henno 0, Loreti (L), Solé 8, Kollator 0, Gaggini 0, Hosseini 0, Crosato 1. N.E. Cappadona. All. Lorenzetti.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Michieletto 15, Resende Gualberto 9, Faure 14, Lavia 16, Nedeljkovic 5, Roberti 0, Gollini (L), Laurenzano (L), Cavalcante 1, Torwie 0. N.E. Zonta, Bossi, Jansons. All. Mendez.

ARBITRI: Brunelli, Luciani.

Durata set: 31′, 28′, 28′, 35′; tot: 122′.