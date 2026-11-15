Supercoppa: è sempre Perugia ma Civitanova l'ha sfiorata

PARMA - Increbibile Sir Susa Scai Perugia capace, sotto di due set e in svantaggio anche nel terzo, di trovare risorse mentali e fisiche ribaltando, quando era sull'orlo del baratro, l'esito di una finale intensa e bellissima nella quale la Cucine Lube Civitanova ha reso la vita davvero difficile ai detentori del trofeo. Per i Block Devils si tratta della 5a vittoria consecutiva, l'8a in assoluto, stabilendo un primato assoluto, diventando la formazione con più vittorie nella competizione, staccando Treviso. Una partita epica e decisa solamente dopo cinque set spettacolari e di battaglia, conclusasi al tie break 3-2 (21-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-13) per la squadra di Lorenzetti.

Applausi a scena aperta anche a Civitanova, che ha dato vita assieme a Giannelli e soci ad un atto conclusivo da applausi. Uno spettacolo che sicuramente avrà soddisfatto il pubblico parmense, che ha potuto godere di una due giorni di altissimo livello.

A fare emozionare e vibrare ancora di più il PalaRaschi è stato il momento della premiazione per il Del Monte® MVP: per la seconda edizione consecutiva, a prendersi ulteriori applausi è stato Simone Giannelli, capitano, palleggiatore e trascinatore della formazione perugina. C’è gioia, e tanta, anche per Angelo Lorenzetti, che alza al cielo la sua settima Supercoppa, un traguardo che coincide con la sua 100esima vittoria alla guida di Perugia da parte del tecnico marchigiano nelle competizioni di Lega Pallavolo Serie A.

Una Finale che ha visto duellare, da una parte e dall’altra della rete, alcuni dei giocatori più forti del mondo: prestazioni realizzative monstre da parte di Kamil Semeniuk (16 punti), gli stessi di Ferre Reggers; si ferma a 14 Giovanni Sanguinetti, 13 quelli di Oleh Plotnytskyi per Perugia. In casa Civitanova impossibile non applaudire i 28 punti di Aleksandar Nikolov, che ha provato fino alla fine a concretizzare il sogno della Lube. In doppia cifra anche Eric Loeppky (15 punti) e Mattia Bottolo (16).

A premiare Sir Susa Scai Perugia sono stati Claudio Durigon (Presidente del Consorzio Lega Pallavolo Serie A) ed Elisa Galaverna (Senior Marketing Manager Food & Beverage Del Monte®). Simone Giannelli, invece, è stato premiato da Massimo Righi (Presidente del CdA della Lega Pallavolo Serie A).

Medei si affida allo stesso sestetto che ha battuto Verona, e lo stesso fa Lorenzetti con lo starting six di Perugia: da un lato Simeon Nikolov, dall’altro Simone Giannelli; Aleksandar Nikolov è il riferimento offensivo dei cucinieri, Ferre Reggers quello dei Block Devils. Avvio punto a punto: l’equilibrio regna, e non ci si poteva aspettare nulla di diverso da un match di questa importanza. Il primo strappo al match lo dà Oleh Plotnytskyi al servizio, fissando il punteggio sul 10-7, mentre il muro di Antonin Klimes e il servizio vincente di Aleksandar Nikolov valgono il 12 pari. Civitanova continua a incidere anche a muro: Mattia Bottolo blocca l’attacco di Reggers e costringe Lorenzetti al time-out. Civitanova procede spedita verso il punto decisivo all’interno del set, prima con il mani-out di Loeppky (20-17 per i marchigiani, con il canadese che sigla il punto numero 2.000 della sua carriera nelle competizioni di SuperLega), il muro di Klimes il 22-19 mentre il sipario sul parziale lo fa calare Gargiulo dal centro.

Civitanova punta forte sul muro (Loeppky mura a inizio set), Perugia la imita: allungo dei Block Devils con il muro di Loser per l’8 a 6, Giannelli stoppa Bottolo e Medei decide di fermare il gioco per parlare coi suoi. Le due squadre procedono appaiate nel conto dei punti, fino al momento in cui Bottolo sfrutta perfettamente una freeball per trovare il 20-17 in favore dei cucinieri. Lorenzetti inserisce Henno per cercare nuove soluzioni, ma il destino del set rimane in mano a Civitanova, abile a chiudere sul 2-0 sfruttando un errore al servizio di Sanguinetti.

Ed è lo stesso Sanguinetti ad aprire il terzo set, con il punto siglato dal centrale di Perugia che permette al classe 2000 di toccare quota 1.000 sigilli nelle competizioni di SuperLega. Ma l’inizio set vede soprattutto Mattia Bottolo decisivo al servizio, con due ace che portano Lorenzetti a interrompere il match. Il coach di Perugia attinge dalla panchina e inserisce Sebastian Solé, ma a fare esplodere il PalaRaschi di Parma è l’alzata di Eric Loeppky per l’attacco vincente di Simeon Nikolov. Perugia torna a farsi sotto ma gli attacchi di Aleksandar Nikolov tengono a debita distanza Giannelli e compagni. Nel momento in cui i Block Devils tornano ad avvicinarsi (19-18 per la Lube) con il tocco morbido di Plotnytskyi, Medei decide di chiamare il time-out. Reggers non perdona e sigla il 19 pari, Semeniuk fa addirittura meglio e porta i suoi sul 21-19 direttamente dal servizio. Civitanova reagisce immediatamente e con Loeppky piazza il 21 pari, ma è la maggior tenacia di Perugia nel finale di set ad emergere, con il muro di Reggers che mette sul 2-1 il conto dei set.

Equilibrio, recuperi spettacolari ed esultanze rabbiose: tutto questo condensato nell’inizio del quarto set, con Gargiulo che fa aumentare ulteriormente i decibel decidendo di piazzare l’ace del 5-3. Le due squadre procedono appaiate fino al 18-18, il momento in cui Sanguinetti entra in cattedra dal centro e piazza il pallone del 20-18, replicando poi in occasione del 23-20. Loser passa dal centro e decide che la trentunesima Finale della Del Monte® Supercoppa si deciderà al tie-break!

L’inerzia sembra essere dalla parte dei Block Devils, che pronti via si portano sul 3-0 con il muro di Giannelli: un vantaggio che i Block Devils provano a gestire nel miglior modo possibile e che, alla fine dell’ultimo parziale, si concretizza in gioia e festeggiamenti quando l’attacco di Agustin Loser va a buon fine, decretando il successo dei perugini per 3-2.

A fine gara, spazio alle altre premiazioni che hanno visto protagonisti gli arbitri dell’incontro, Cucine Lube Civitanova e il suo capitano Fabio Balaso (squadra seconda classificata), il Del Monte® MVP Simone Giannelli oltre che la già citata Sir Susa Scai Perugia, che ha potuto finalmente dare il via ai festeggiamenti. Coinvolti nelle premiazioni Elisa Galaverna (Senior Marketing Manager Food & Beverage Del Monte®), Claudio Durigon (Presidente del Consorzio Lega Pallavolo Serie A), Massimo Righi (Presidente del Consiglio di Amministrazione Lega Pallavolo Serie A), Stefano Fanini (Vicepresidente Lega Pallavolo Serie A), Fabio Fistetto (Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A), Sanzio Sacchetti (Presidente Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna), Marco Bosi (Assessore al Bilancio e allo Sport del Comune di Parma), Matteo Daffadà (Consigliere Regionale Emilia Romagna), Michele Guerra (Sindaco di Parma), Massimo Sala (Vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo).

I protagonisti

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Grazie per la prima cosa ai nostri tifosi. Il terzo set era… buio. Ma c’era una muraglia bianca che ci ha sostenuto cantando tutto il tempo. Noi dal campo vi sentivamo. Grazie a tutta la squadra, che ha stretto i denti. Siamo felici ed onorati di sollevare un altro trofeo, non lo diamo mai per scontato ».

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « È la terza volta che perdo una Supercoppa in questo modo da quando sono a Civitanova, ce l’avevamo in mano ed abbiamo avuto le occasioni per chiuderla: secondo me abbiamo allentato non di testa, ma quando hai in mano la partita devi chiuderla. A noi adesso manca questo. Poi Perugia è una squadra che recupera sempre, ce lo aspettavamo ».

Il tabellino

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (21-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-13) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 13, Loser 10, Reggers 16, Semeniuk 16, Sanguinetti 14, Henno 2, Loreti (L), Solé 1, Kollator 0, Gaggini 0, Hosseini 0. N.E. Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 4, Bottolo 16, Gargiulo 8, Nikolov A. 28, Loeppky 15, Klimes 6, Bisotto 0, Balaso (L), Zoppellari 0, Howe 1. N.E. Polo, Kujundzic, Gatto, Tonkonoh. All. Medei.

ARBITRI: Simbari, Lot.

Durata set: 29′, 29′, 33′, 32′, 19′; tot: 142′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori : 4.301 (sold-out)

Incasso: 83.200 euro

L’albo d’oro della Supercoppa

1996/97 – Alpitour Traco CUNEO

1997/98 – Casa MODENA Unibon

1998/99 – Sisley TREVISO

1999/00 – TNT Alpitour CUNEO

2000/01 – Sisley TREVISO

2001 /02- Sisley TREVISO

2002/03 – Noicom Brebanca CUNEO

2003 /04- Sisley TREVISO

2004/05 – Sisley TREVISO

2005/06- Sisley TREVISO

2006/07 – Lube Banca Marche MACERATA

2007/08 – Sisley TREVISO

2008/09 – Lube Banca Marche MACERATA

2009/10 – CoprAtlantide PIACENZA

2010/11 – Bre Banca Lannutti CUNEO

2011/12 – Itas Diatec TRENTINO

2012/13 – Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2013/14 – Diatec TRENTINO

2014/15 – Cucine Lube Banca Marche TREIA

2015/16 – DHL MODENA

2016/17 – Azimut MODENA

2017/18 – Sir Safety Conad PERUGIA

2018/19 – Azimut Leo Shoes MODENA

2019/20 – Sir Safety Conad PERUGIA

2020/21 – Sir Safety Conad PERUGIA

2021/22 – Itas TRENTINO

2022/23 – Sir Safety Susa PERUGIA

2023/24 – Sir Susa Vim PERUGIA

2024/25 – Sir Susa Vim PERUGIA

2025/26 – Sir Susa Scai PERUGIA

2026/27 – Sir Susa Scai PERUGIA