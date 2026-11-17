Dall’altra parte della rete la squadra guidata da Ljubisa Ristic, in Italia come atleta a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, con esperienze soprattutto in A2 in piazze come Napoli, Forlì e Corigliano Calabro.

Una settimana fa è arrivato il successo per 3-0: per avanzare al turno successivo, dove ad attendere la vincitrice del turno ci sarà l’Halkbank Ankara, squadra turca guidata da Radostin Stoytchev, a Modena servirà vincere con ogni punteggio. In caso di successo della formazione ospite, infatti, si proseguirà direttamente con il Golden Set, indipendentemente dal punteggio finale.

Le parole del tecnico Lorenzo Tubertini

« Sono contento di questo inizio di stagione, nonostante le prime partite non siano state semplici e i punti raccolti non siano stati tantissimi. Sono soddisfatto di come siamo stati in campo, di come siamo cresciuti partita dopo partita e di come abbiamo risposto presente nei momenti più importanti del calendario, come nelle sfide contro Verona in casa e Monza in trasferta. In questo momento sono molto positivo. In Bosnia abbiamo trascorso complessivamente 24 ore in viaggio per un’ora di partita, ma sono momenti importanti per il gruppo, perché permettono di condividere tanto tempo insieme. La gara ci ha consentito di effettuare alcuni cambi, fare turnover e concedere un po’ di riposo a Porro, che era rimasto a lungo in campo nelle precedenti partite. Ora siamo nuovamente concentrati sul ritorno, vogliamo passare il turno e affrontare al meglio una settimana che ci vedrà impegnati anche contro Cisterna. Dal punto di vista fisico stiamo abbastanza bene, abbiamo qualche piccolo acciacco, come è normale che sia in una squadra che lavora e gioca tanto. Stiamo gestendo anche l’assenza di Russo, che è stato operato, e abbiamo diversi giovani nel gruppo. Continuiamo a lavorare con uno spirito positivo e tanta motivazione. Per domani sera spero che venga un bel pubblico al PalaPanini, si tratta comunque di una partita di Coppa europea. Mi aspetto un avversario che verrà a giocarsi l’ultima possibilità di qualificazione. Già all’andata abbiamo visto che, con le loro battute flottanti, possono diventare insidiosi: per noi sarà una buona opportunità per lavorare anche su questo aspetto. Dovremo affrontare la partita con motivazione, intensità e qualità ».

Cev Cup 32i di finale gara di ritorno

Martedì 17 novembre, ore 20.30

Valsa Group Modena – OK Napredak Odzak (BIH)

Arbitri: Szymon Pindral, Philippe Enkerli.

Andata Ok Napredak Odžak (Bih) – Modena Volley 0-3 (19-25, 17-25, 12-25)