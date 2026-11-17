Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Napredak Odzak risponde con Vidovic al palleggio, Juric opposto, Bjeljac-Ristic martelli, Halilovic-Colo centrali con Djuric libero. Avvio positivo dei padroni di casa con Jaeschke protagonista, 9-6 dopo i primi scambi. Mati sale in cattedra, 12-9 e Modena che resta avanti. I gialloblù continuano a spingere, ace dello schiacciatore americano e 19-12. Porro e compagni controllano senza problemi e conquistano il primo set, 25-15 e 1-0. Porro conclude un’azione lunga e combattuta, 5-3 il vantaggio iniziale di Modena. Mujanovic allunga ulteriormente, 11-6 e timeout Odzak. Primo tempo di Di Martino, 18-12. Mati risponde presente, 22-14. L’ace del centrale toscano regala il secondo parziale ai gialloblù, 25-15 e 2-0. La compagine bosniaca reagisce ad inizio terzo set, 6-8 con timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, ace di Mati e 13-11 con timeout Odzak. Gli ospiti non mollano e agguantano la parità, 16-16. I gialloblù alzano il livello a muro, 20-17. Modena allunga definitivamente con Bento protagonista, portando a casa match (3-0) e qualificazione. La squadra di Lorenzo Tubertini si gode il passaggio del turno e tornerà in campo domenica 22 novembre (ore 19) per la sesta giornata di SuperLega contro Cisterna Volley.

Il tabellino

MODENA VOLLEY – OK NAPREDAK ODŽAK (BIH) 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) –

MODENA VOLLEY: Bento Buczmiejuk 4, Tizi-Oualou 2, Perry (L), Mati 10, Meijs 3, Jaeschke 8, Barbanti, Tauletta, Menchetti (L), Porro 12, Di Martino 4, Mujanovic 7. N.E. Denina, Volpe. All. Tubertini.

OK NAPREDAK ODŽAK (BIH): Colo 3, M. Halilovic 4, Ristic 9, Juric 4, Vidovic, Bjeljac 3, Djuric (L), Dujmenovic 6. N.E. Kovacevic, Brandic, Sandic, Popovic, Isic, Kojic (L). All. Ristic.

ARBITRI: Pindral, Enkerli.

Durata set: 20′, 22′, 25′; tot: 67′.

Modena Volley: Battute Sbagliate 15, Vincenti 5.

OK Napredak Odžak (BIH): Battute Sbagliate 20, Vincenti 0.

MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2331