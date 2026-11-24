La sfida, valida per la prima giornata della Pool D, segnerà dunque l’esordio stagionale delle scandiccesi nella manifestazione continentale, che le ha viste protagoniste nelle ultime due edizioni con altrettante partecipazioni alla Final Four: il secondo posto conquistato nella stagione 2024-2025 e il quarto nella stagione 2025-2026.

EX E PRECEDENTI

Tra le fila del Turan Tovuz c’è una sola giocatrice che ha militato in passato nella Savino Del Bene Volley:

Yelizaveta Ruban, schiacciatrice azera classe ’95, ha militato nella Savino Del Bene Volley nella stagione 2017-2018.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley non ci sono giocatrici che hanno vestito in passato la maglia del Turan Tovuz.

Quello di mercoledì sarà il primo confronto tra le due formazioni. Per la Savino Del Bene Volley si tratterà anche della prima sfida con un club azero.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Di sicuro siamo contenti di iniziare questo nuovo capitolo europeo, dopo le ultime due stagioni nelle quali abbiamo cercato di lottare per arrivare sempre fino in fondo alla manifestazione. Abbiamo un girone particolare, con trasferte impegnative, due squadre che lotteranno per accedere ai playoff e l’Eczacıbaşı, contro cui ci attende una grande sfida, soprattutto per la presenza delle nostre due ex (ndr Antropova e Weitzel). Per quanto riguarda il Turan Tovuz, è una squadra che presenta un mix di giocatrici esperte, molte delle quali hanno girato il mondo, come Wilma Salas, Carcaces, le coreane Lee, la centrale cinese Yang e Ruban, che ha giocato anche con la Savino Del Bene Volley. È una formazione che esprime una buona pallavolo e che dovremo aggredire al servizio, per evitare di sovraccaricare i loro centrali, soprattutto quello della cinese Yang. Tovuz non va assolutamente sottovalutata, perché ha dimostrato, già nei playoff per raggiungere la Pool, di tenere particolarmente alla possibilità di entrare nella fase a gironi della Champions League. Dovremo quindi prestare molta attenzione ad alcune delle loro attaccanti e capire anche quale opposta scenderà in campo, se Drpa o Cleger. Da parte nostra, dovremo cercare di mettere ordine soprattutto nel sistema muro-difesa. È necessario migliorare e crescere al servizio, perché in questo momento non stiamo attraversando la nostra fase migliore in battuta. Il muro-difesa sta iniziando a crescere, ma servirà ancora tanto ordine. Sono partite delicate, che non vanno assolutamente affrontate con leggerezza, perché teniamo a fare un bel percorso in Champions League e ad arrivare alla sfida con l’Eczacıbaşı per giocarci un posto importante nella Pool ».

LE AVVERSARIE

Fondato nel 2025, il Turan Tovuz ha conquistato il titolo di campione d’Azerbaigian già alla sua prima stagione di attività, guadagnandosi così l’accesso alle qualificazioni della CEV Champions League.

La formazione, con sede nella città di Tovuz, è al debutto assoluto nella principale competizione europea per club, nella quale ha già scritto una pagina importante della propria storia.

Guidata da coach Ziya Rajabov, la squadra azera ha centrato la qualificazione superando le sfide dei turni preliminari: nel secondo turno ha eliminato le croate del Mladost Zagreb, mentre nel terzo ha avuto la meglio sulle bulgare del Maritza Plovdiv, conquistando così l’accesso alla Pool D.

Il Turan Tovuz disputa le proprie gare casalinghe alla Tovuz Olympic Sports Complex, impianto recentemente rinnovato e ampliato, che può ospitare fino a 1.500 spettatori.

Nel campionato 2026/27, la formazione azera ha iniziato la stagione con il piede giusto. Dopo aver disputato soltanto due incontri, il Turan Tovuz è ancora a punteggio pieno e occupa la vetta della classifica in coabitazione con il DH Volley, entrambe le squadre sono a quota sei punti. I due successi sono arrivati senza concedere set, contro Murov AZ Terminal e Nakhchivan, entrambi superati con il punteggio di 3-0.

Questo mercoledì il Turan Tovuz dovrebbe scendere in campo con il sestetto formato da Da-Yeong Lee al palleggio, Cleger come opposta, Ruban e Jae-Yeong Lee in banda, Yang e Kirilyuk come centrali e Karimova nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE- 1a GIORNATA POOL D

Mercoledì 25 novembre Ore 18.30

Savino Del Bene Scandicci- Turan Tovuz Arbitri: Daniil (Cipro), Mitrovic (Montenegro)