MILANO -È ai nastri di partenza la CEV Champions League Volley 2027. Poco più di ventiquattro ore all’esordio stagionale in Europa della Numia Vero Volley Milano: alla sesta apparizione consecutiva, la formazione di Chicco Blengini – al debutto assoluto in una competizione europea femminile – è stata inserita nella Pool C insieme a Fenerbahce Medicana Istanbul, Vasas Obuda Budapest e Levallois Paris Saint Cloud. Proprio contro le francesi Egonu e compagne scenderanno sul campo dell’Opiquad Arena di Monza mercoledì 25 novembre alle ore 20.00 (diretta Sky Sport Max e DAZN) per la prima gara del girone.

Reduci dalla prima sconfitta di stagione, le rosablù – che hanno da poco accolto la palleggiatrice Jennifer Boldini – andranno a caccia del primo successo in Champions League per iniziare la rassegna continentale nel migliore dei modi. Dall’altra parte della rete il Levallois Paris, giovane formazione transalpina che si sta ben comportando nella lega francese (una sola sconfitta per le ragazze di Vansnick). Serata speciale per Yoshino Sato, Valeria Vázquez e Virginia Di Napoli, all’esordio assoluto in una competizione europea. Appuntamento mercoledì all’Opiquad Arena: il cammino della Numia parte davanti al proprio pubblico.

Le parole di Rebecca Piva

« È sempre bello ed emozionante iniziare un torneo così importante come la Champions League. Sappiamo che ora inizierà un periodo impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale, però siamo preparate e pronte ad affrontarlo. Quella di mercoledì sarà una gara da non sottovalutare, sia perché la partita d’esordio è sempre insidiosa e anche perché Levallois Paris ha un buon roster a disposizione e farà di tutto per metterci in difficoltà. Il focus sarà sul nostro gioco e sul dare continuità al lavoro che stiamo facendo ogni giorno in palestra per riuscire ad offrire una buona pallavolo e fare bene in questo esordio ».

LE AVVERSARIE

Terza partecipazione in CEV Champions League per le vice campionesse di Francia del Levallois Paris, attualmente seconde nel loro campionato con 21 punti. A guidare la squadra, capitanata dalla slovacca Sepelova, è l’opposta transalpina Cyrielle Depie, che comanda la classifica delle top scorer della Saforelle Volstar francese con 147 punti.

CHAMPIONS LEAGUE-1a GIORNATA POOL C

Mercoledì 25 novembre ore 20.00

Numia Vero Volley Milano- Levallois Paris Arbitri: Akinci (Turchia), Miklosic (Slovenia)