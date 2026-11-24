Domani, mercoledì 25 novembre alle 18 (ora italiana) all’Olympic Village Sports Hall di Atene, la Megabox giocherà la partita di andata dei 16i della Challenge Cup, mentre la gara di ritorno si terrà a Pesaro mercoledì 25 novembre alle 20 al PalaMegabox. In caso di una vittoria a testa con qualunque punteggio, si giocherà il Golden Set.

Le parole del tecnico Andrea Pistola

«Per noi è una partita delicata, sia perché è l’esordio in questa competizione quest’anno, ma soprattutto per il valore della nostra avversaria. Hanno buone giocatrici di esperienza internazionale come Leyva e alcune ex del campionato italiano come Enweonwu e Melli. È una squadra che va rispettata, dobbiamo stare attenti soprattutto in questa prima gara che giochiamo fuori casa. La nostra squadra è pronta fisicamente e mentalmente, e quindi speriamo di avere un buon approccio a questa competizione».

LE AVVERSARIE

L’AEK Atene (sezione pallavolo femminile della polisportiva Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs) è una delle realtà più ambiziose del volley greco, guidata in panchina dal tecnico Kostas Tampouratzis e di base nel quartiere ateniese di Nea Filadelfia. Per la stagione 2026/2027 la dirigenza greca ha allestito un organico esperto, con diversi volti ben noti al pubblico della Serie A1 italiana, ovvero l’opposta Terry Enweonwu e la schiacciatrice Giulia Melli. La regia è affidata alla palleggiatrice belga Ilka Van de Vyver, affiancata dalla greca Marína Tsochatzí. Oltre a Melli, i posti 4 sono la peruviana Ángela Leyva, la giapponese Ai Kurogo e le greche Athanasía Fakopoulídou e Paraskevi Zafeiríou. Il reparto centrali è tutto ellenico, guidato dalle esperte Melína Emmanouilídou e Angelikí Kavvadía e completato da Georgía Mitakídou e dalla giovane Errika-Pelagia Gravari. I liberi sono Katerína Sakká ed Elefthería Maniatogiánni.

In CEV Challenge Cup, a differenza della Megabox (ammessa direttamente ai sedicesimi), l’AEK ha già disputato e superato agevolmente i trentaduesimi di finale regolando con un doppio 3-0 le norvegesi del Førde VBK. Dopo le prime sette giornate di campionato l’AEK occupa la fascia medio-alta della classifica (5ª posizione con 12 punti), alle spalle del gruppo di testa composto da Panathinaikos, Panionios, PAOK e Olympiacos.

Fondata nel 1995 come sezione pallavolistica della storica polisportiva nata nel 1924 dai profughi greci di Costantinopoli, l’AEK Atene femminile vive l’apice della sua storia nazionale nella stagione 2011/2012, quando conquista il suo primo (e finora unico) scudetto greco da imbattuta, seguito dalla Supercoppa greca nel 2012 e dalla Coppa di Grecia nel 2023. In campo europeo, oltre ai piazzamenti recenti, vanta la partecipazione alle coppe continentali fin dagli anni 2010 e il successo nella BVA Cup nel 2023.

CHALLENGE CUP ANDATA DEI 16i DI FINALE

Mercoledì 25 novembre- Ore 18.00

AEK Atene- Megabox Vallefoglia Abritri: Justkowska (Inghilterra), Cebotari (Moldavia)