Stasera la squadra di Andrea Pistola ha messo le cose in chiaro sin dall’inizio, tenendo in pugno la partita con autorevolezza contro una formazione tenace e combattiva, penalizzata dai troppi errori nelle fasi decisive. Frantti (17 punti con il 52%) è stata ancora la più efficace, bene anche Varela (9 punti con il 50% e 3 muri) e bella prova di squadra con nove giocatrici a punti, escluse la sola Bridi e i due liberi De Bortoli e Blasi. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 2 dicembre alle 20 al PalaMegabox di Pesaro.

Nel primo set il primo mini break arriva sul 7-5 (errore di Emmanouilidou), poi le tigri allungano via via e piazzano un parziale di 8-0 che spacca in due il set, firmato Frantti e Varela. Enweonwu cerca di tenere in corsa l’AEK, ma la Megabox è spietata e chiude 25-16 con l’attacco di Bierria.

Nel secondo set parte meglio la squadra di casa, che arriva sino al 14-9, sempre trascinata da Enweonwu. Entrano Davidovic per Bici e Giovannini per Bolzonetti, un muro di Frantti ricuce un mini break e poi due errori in fila di Enweonwu e uno di Van De Vyer riportano in parità il punteggio (16-16). Un ace di Varela sigla il sorpasso, Gray e Davidovic e due punti in fila di Frantti fanno scappare la Megabox a +5 (22-17). L’ultimo sforzo delle greche le riporta a un mini break di distacco, ma Frantti e Davidovic non tremano e chiudono il parziale 25-20.

Nel terzo set la Megabox scappa via 5-1 con un muro e un attacco di Varela. L’AEK torna due volte ad una lunghezza, ma Davidovic le ricaccia indietro. Due muri di Giovannini e Gray e due errori di Enweonwu e Gravari sembrano chiudere set e partita (17-12), ma le giallonere non mollano, riportandosi addirittura in parità a quota 22, con il muro di Gravari. Bierria mette a terra con freddezza la palla successiva, Enweonwu pareggia, ma poi Gravari sbaglia la battuta e Enweonwu manda out la palla che dà alle tigri la vittoria 25-23.

Il tabellino

AEK ATHENS – MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA 0-3 (16-25, 20-25, 21-25) –

AEK ATHENS: Leyva 9, Emmanouilidou 2, Van De Vyver, Fakopoulidou 4, Enweonwu 17, Gravari 5, Maniatogianni (L), Zafeiriou, Kavvadia, Kurogo. Non entrate: Mitakidou, Sakka (L), Tsochatzi, Melli. All. Tampouratzis.

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 6, Bolzonetti 5, Candi 5, Frantti 17, Varela Gomez 9, Gray 3, De Bortoli (L), Bierria 2, Blasi, Giovannini 4, Bridi, Davidovic 4. Non entrate: Kochurina. All. Pistola Andrea.

ARBITRI: Justkowska, Cebotari.

Durata set: 26′, 30′, 31′; Tot: 87′.