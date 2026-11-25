Positiva dunque la prima apparizione europea per Egonu e compagne che, dopo due set equilibrati, hanno imposto il loro gioco nel terzo parziale dove a dominare è stato il muro rosablù. 9 i monster block totali, di cui 6 portano la firma delle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagić, che hanno sbarrato la strada alle parigine, a cui non è bastata la buona prova dell’opposta Depie (13 punti).

Protagonista tra le fila della Numia è la capitana Paola Egonu, MVP del match con 19 palloni messi a terra. Buono l’apporto di tutti i terminali offensivi di Milano, con Bosio che ha ben smistato il gioco tra posto quattro e posto due e al centro. Inizia ora un periodo intenso per Vero Volley: sabato 28 novembre alle 20 le rosablù saranno di scena ad Udine per la sfida contro Talmassons, prima di partire per Budapest dove martedì 1 dicembre sono attese dalla seconda gara di CEV Champions League contro il Vasas Obuda.

Per la prima di Champions League la Numia scende in campo con il 6+1 tipo: Bosio in regia con Egonu sulla diagonale, Lanier-Piva in posto quattro, la coppia al centro Danesi-Kurtagić e Fersino libero. Equilibrio in apertura di match, con le due squadre che devono ancora studiarsi. Sul 6-4 Milano – con Lanier – fa registrare il break e inizia a macinare punti fino al 18-13. Sul finale Egonu e compagne subiscono il gioco delle avversarie che provano a riaprire il set, ma Kurtagić è decisiva sottorete e la Numia si aggiudica il primo set 25-20.

Milano riparte con il freno a mano tirato in avvio di secondo set, con Levallois che – con gli attacchi di Depie – trova il massimo vantaggio del match sul 9-11. Le ragazze di Blengini tornano a carburare e, grazie ad un buon lavoro a muro e dai nove metri, si riportano avanti (16-13). Continuano a rincorrersi le due formazioni, con Levallois che rimane a contatto fino al 19-18, quando Milano sale in cattedra e segna lo sprint decisivo che vale il parziale (25-19).

Offensiva con tutti i suoi terminali di attacco e solida nel fondamentale di muro, la formazione di casa non lascia spazio alle francesi nel terzo set. È monologo delle rosablù che, con il muro, bloccano la strada alle ospiti e chiudono 25-11 conquistando i primi tre punti nella rassegna europea.

Le parole di Francesca Bosio (Numia Milano)

« In Champions League ogni set e ogni punto sono importanti, per questo l’obiettivo di oggi era chiuderla in tre set. É stata una partita un po’ strana: probabilmente non siamo state brillantissime, ma alla fine la abbiamo portata a casa, quindi dobbiamo essere contente. Anche se abbiamo giocatrici con tanta esperienza europea, la prima partita è sempre un po’ come rompere il ghiaccio. Abbiamo comunque fatto vedere delle belle cose, quindi dobbiamo continuare così ».

Il tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – LEVALLOIS PARIS SAINT CLOUD 3-0 (25-20, 25-19, 25-11) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 1, Danesi 6, Kurtagic 9, Lanier 9, Egonu 19, Piva 8, Fersino (L), Vazquez Gomez, Sato, Boldini, Tapia Cruz. Non entrate: Di Napoli, Sartori, Dautova. All. Blengini.

LEVALLOIS PARIS Saint Cloud: Sepelova 5, Korevaar 3, Danard-Selosse, Depie 13, Surinx 3, Fanguedou 4, Biemel (L), Tolvanen 1, Melinard-Chanteur, Zyani, Walker, Ray. All. Vansnick.

ARBITRI: Akinci, Miklosic.

Durata set: 27′, 28′, 21′; Tot: 76′.

MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2614