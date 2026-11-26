VILLORBA (TREVISO)- Clamorosa rimonta della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che inaugura il proprio cammino in CEV Champions League con un successo per 2-3 (25-18, 25-20, 18-25, 21-25, 13-15) al PalaVerde di Villorba, in casa delle campionesse d’Italia in carica di Conegliano. Le azzurre, trascinate da una super Tatiana Tolok (39 per lei), hanno perso i primi due set pur giocando un’ottima pallavolo, per poi compiere una vera e propria impresa sportiva. Da segnalare tra le azzurre gli esordi nella massima competizione europea di Franzoso (con tanto di ace), Moro e Weske.

Conegliano in campo con Yao in regia e Haak in diagonale, Cekulaev e Manfredini al centro, Gabi e Zhu in banda e De Gennaro libero; Novara con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Squarcini centrali, Herbots e Alsmeier schiacciatrici e Moro libero.

Conegliano parte subito 3-0 con Haak e poi allunga 7-3 con l’ace di Manfredini ma Novara, pur staccata nel punteggio, rimane in partita e fa 10-7 con una magia di Cambi, tenendo le distanze anche con una parallela di Herbots (12-9) e un muro di Squarcini (16-13). Ancora Squarcini (18-15) ma Conegliano allunga sul più bello (23-17) e chiude con un ace di Haak, 25-18.

Novara riparte bene e inizia un bel testa a testa con Tolok e Haak che duellano ma è Zhu a chiudere uno scambio lungo con il break del 10-8; Alsmeier reagisce (10-10) e Tolok sorpassa sul turno in battuta di perinelli (10-13) mentre Conegliano ricuce a muro con Cekulaev (13-14) e sfrutta il servizio di Haak per “strappare” 16-14. Timeout di Novara, Perinelli non si arrende (19-18) ma Adigwe in battuta fa il vuoto e Conegliano chiude nonostante l’ace di Cambi (24-20), con una diagonale di Haak (25-20).

Cambi è costretta al forfait, Carraro entra e la Igor reagisce dopo il break subito nel finale del set precedente con un parziale al limite della perfezione: subito 1-4, poi 4-7 sull’ace di Tolok e proprio Carraro fa 6-11 con un tocco di seconda. Manfredini ci prova a muro (8-11), Haak rientra (13-15), ma Tolok “strappa” di nuovo con l’ace del 13-18 e Moro manda a segno in campo avversario un appoggio in bagher (17-21); Novara non si ferma e Herbots trova l’ace del 18-25 che riapre tutto.

Subito Zhu (2-0) e Haak fa 6-3 dopo due gran difese azzurre, Bonifacio mura Gabi e ricuce lo strappo (8-8) ma Conegliano allunga di nuovo con Zhu (12-9) che firma anche il +4 (13-9) mentre le azzurre rimangono in partita e accorciano un punto per volta; Herbots (18-16) manda in battuta Franzoso, che trova l’ace del -1 e propizia il sorpasso di Tolok (18-19) che diventa a quel punto inarrestabile: diagonale e pallonetto (19-22) e un muro di Grobelna (19-23). Chiude Tolok, in maniout, 21-25.

Santarelli inserisce Wolosz in sestetto e l’equilibrio è totale: Squarcini due volte (5-5), Tolok trova il pallonetto del 7-8 al cambio campo, Perinelli si esalta in difesa e propizia il 9-10 di Tolok e il 9-11 di Alsmeier firmando anche l’ace del 9-13. Haak è l’ultima ad arrendersi (ace, 12-13) ma Tolok si prende il match point (12-14) e al secondo tentativo chiude i conti, firmando il 13-15.

I protagonisti-

Daniele Santarelli ( Allenatore A.Carraro Prosecco Doc Conegliano) « Peccato per questo risultato perché adesso saremo costretti a vincere a Novara e tutte le altre partite. Non c’è tempo per guardarci indietro dobbiamo subito scendere in campo in campionato invece sarebbe opportuno fermarci a lavorare su quello che oggi non ha funzionato, invece avremo solo due allenamenti prima della partita di domenica nei quali comunque analizzeremo la partita di oggi ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Non c’era modo migliore per iniziare questo nuovo percorso e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha messo in campo, dimostrando di avere qualità importanti. Non è una vittoria che ci deve esaltare né che deve farci pensare di aver superato le difficoltà ma sicuramente è una prestazione che ci rende orgogliosi. Dovremo metterla da parte in fretta perché domenica ci aspetta un’altra partita tosta, forse ancor più di questa ».

Il tabellino

CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (25-18, 25-20, 18-25, 21-25, 13-15) –

CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Braga Guimaraes 11, Zhu 16, Manfredini 10, Haak 34, Yao, Cekulaev 7, De Gennaro (L), Piovesan, Wolosz, Adigwe 1, Sillah 1. Non entrate: Folie, Arici. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 3, Herbots 9, Squarcini 8, Alsmeier 12, Bonifacio 4, Tolok 39, Moro (L), Franzoso 1, Weske, Grobelna 1, Carraro 1, Perinelli 2. Non entrate: Bartolini, Awoleye. All. Barbolini.

ARBITRI: Krticka, Puecher.

Durata set: 23′, 27′, 27′, 29′, 19′; Tot: 125′.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 4830