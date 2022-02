In campo per quattro recuperi di A2 Femminile

ROMA - La Serie A2 Femminile massicciamente in campo mercoledì 9 febbraio per il recupero di alcuni degli incontri posticipati nelle scorse settimane a causa della pandemia. Quattro le partite in programma. Nl girone B si giocheranno Catania – Mondovì e Club Italia – Como (ore 18.00), nel girone A la capolista Brescia contro Sant’Elia (ore 19.30) e Busto Arsizio contro la Omag (ore 20.30).

GIRONE A-

A tre giorni dal successo in rimonta contro Aragona, la Banca Valsabbina Millenium Brescia ritorna tra le mura amiche del PalaGeorge dove troverà come avversaria la formazione frusinate dell’Assitec Volleyball Sant’Elia. La squadra di coach Alessandro Beltrami, complici i risultati avversi alle principali inseguitrici, conduce ora in solitaria il girone A grazie a 13 vittorie in 15 partite, a +4 da Macerata (11-4) e +6 da Busto (9-5). Il libero Serena Scognamillo analizza così l’incontro con la Assitec:

« Domani disputeremo in casa il recupero contro Sant’Elia, una formazione molto valida che nel corso della stagione si è rinforzata e che sappiamo che possa mettere in seria difficoltà qualsiasi avversario. Sarà importante per noi affrontare la partita con grande attenzione, mantenendo la concentrazione sempre alta per portare a casa i punti. È un periodo molto impegnativo e denso di partite, ma stiamo lavorando bene in palestra per poter gestire al meglio le energie e quindi poter affrontare ogni gara in maniera ottimale ».

« Il successo casalingo di domenica ci ha dato tanto morale – ha spiegato invece Ylenia Vanni, centrale dell’Assitec Volleyball – per questo affronteremo la partita con Brescia in maniera diversa. Il nostro avversario è molto temibile, non per niente è meritatamente al primo posto nel nostro girone. Noi scenderemo in campo con determinazione, convinte di poter fare bene, d’altra parte non abbiamo niente da perdere. Abbiamo messo subito da parte l’entusiasmo per la vittoria e siamo super concentrate su questa gara che sarà veramente tosta ».

Due partite di fila al PalaBorsani per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, per dimenticare il brutto stop contro le Green Warriors e rimettersi a caccia della capolista Brescia. In casa delle cocche arriverà un’altra squadra ferita, la Omag-Mt S.Giovanni In Marignano, distante solo tre punti ma ancora senza vittorie nel 2022. Il recupero della prima giornata di ritorno sarà il quarto incontro della storia tra Futura e Omag, con i precedenti a favore delle biancorosse: escluso il primo incrocio in assoluto nel primo turno della Coppa Italia 2020 (3-0 al Pala Marignano per le padrone di casa), Busto ha conquistato la vittoria nei match disputati nella Pool Promozione 2019/20 (3-0) e all’esordio della attuale Regular Season (1-3). Ex dell’incontro è la capitana bustocca Giuditta Lualdi, in Romagna tra il 2018 e il 2020. Proprio la centrale ha rilasciato queste dichiarazioni:

« La prestazione di domenica non è stata degna della nostra squadra, avevamo altre aspettative e non abbiamo molte giustificazioni; questa caduta non deve vanificare l’ottimo lavoro che stiamo facendo, dobbiamo ora pensare a ciò che ci servirà mettere in campo mercoledì per portare a casa il risultato. Per noi è fondamentale vincere, ogni ragazza si prenderà le responsabilità che deve e vogliamo assolutamente raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società ».

Per le zie, a parlare è il vice allenatore Zanchi:

« La gara con la Futura sarà un’altra occasione per dimostrare ciò che sappiamo fare, stiamo migliorando di partita in partita e stiamo consolidando il nuovo assetto. Busto è una squadra ostica, molto fisica, e che dovremo essere bravi ad aggredire fin da subito. Le ragazze sono in forze, e sono convinto che si possa fare un buon match ».

GIRONE B-

La Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania ospita la Lpm Bam Mondovì per il match che apre il programma di questo infrasettimanale. Rinfrancate dalla bella vittoria con il Club Italia, le atlete di mister Chiappafreddo si apprestano ad affrontare le piemontesi terze in classifica, che con tre punti scavalcherebbero Pinerolo e aggancerebbero la vetta occupata da Talmassons, anche se con due partite in più alla fine di questo recupero. All’andata fu la centrale Molinaro a fare la differenza nel primo set, in cui le pumine si trovarono sotto nel momento cruciale della sfida, poi vinta 3-0. Il tecnico Chiappafreddo commenta così il momento della squadra e il match di domani pomeriggio:

« Le ragazze vengono da un buon periodo, con tre risultati positivi di seguito e i tre punti in trasferta contro Club Italia. Se saremo aggressive e con il giusto atteggiamento in campo, il finale non sarà così scontato come potrebbe dire la classifica e i differenti obiettivi delle due società ».

Quella tra Club Italia Crai e Tecnoteam Albese Volley Como sarà la sfida tra due squadre chiamate agli straordinari tra recuperi e giornate regolari. Le azzurrine, infatti, affronteranno anche questa settimana un doppio turno di campionato, mentre le lariane inizieranno un mese di fuoco con due incontri ogni sette giorni fino al 27 febbraio. Nello scorso weekend le ragazze di coach Mencarelli hanno ceduto per 3-1 nella gara casalinga con Catania mentre Albese ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario.

« Dopo una lunga pausa a causa della pandemia, in queste settimane stiamo giocando tanto – commenta la schiacciatrice azzurrina Dominika Giuliani -. Nei primi due match disputati dopo lo stop siamo riuscite a vincere in entrambi i casi al tie-break. Abbiamo dimostrato il nostro gioco, aspetto che ci è invece mancato nelle due ultime partite. Ora dobbiamo reagire per uscire da questo momento di difficoltà. Albese è una formazione che conosciamo bene, ma che può metterci in difficoltà e sarà necessario ritrovare l’intesa migliore in campo e un buon gioco per riuscire a conquistare un risultato positivo ».

Lato Como, a parlare è mister Mucciolo:

« Si giocano sei partite in tre settimane, avremo poco tempo per prepararle perciò cercheremo di concentrarci molto su noi stessi. Per noi ogni partita è importante, sono tutte gare difficili ma stimolanti. Dovremo fare il massimo per tirare fuori più punti possibili da questi sei scontri, chi più chi meno siamo tutti in difficoltà in questo periodo. Iniziando da domani, le squadre come il Club Italia sono complicate perché dipendono tanto da loro stesse e poco dagli avversari, sono altalenanti nel bene e nel male. Per noi sarà fondamentale battere al meglio, dovremo cercare di metterle in difficoltà nella costruzione e trovare le chiavi tecnico-tattiche per far sì che loro non riescano ad esprimere la loro pallavolo ».



PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI-

GIRONE A-



3a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 9 febbraio 19.30

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Assitec Volleyball Sant’Elia ARBITRI: Lorenzin-Benedetto

1a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 9 febbraio 20.30

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Omag-Mt S.Giov. in Marignano ARBITRI: Mazzarà-Marconi

GIRONE B-



3a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 9 febbraio 16.00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovì ARBITRI: Giorgianni-Guarneri

2a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 9 febbraio 18.00

Club Italia Crai – Tecnoteam Albese Volley Como ARBITRI: Fontini-Pasin

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 35 (13-2); Cbf Balducci Hr Macerata 31 (11-4); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 29 (9-5); Omag – Mt S.Giov. In Marignano 26 (8-6); Green Warriors Sassuolo 26 (8-6); Volley Hermaea Olbia 25 (8-6); Sigel Marsala Volley 25 (9-7); Olimpia Teodora Ravenna 20 (7-7); Assitec Volleyball Sant’Elia 12 (4-9); Seap Dalli Cardillo Aragona 11 (3-12); Tenaglia Altino Volley 0 (0-16).

*Punti (Vinte-Perse)

GIRONE B-

Cda Talmassons 36 (12-3); Eurospin Ford Sara Pinerolo 35 (12-2); Lpm Bam Mondovi’ 33 (11-4); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 30 (10-6); Itas Ceccarelli Group Martignacco 24 (7-9); Ranieri International Soverato 22 (8-6); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (7-6); Club Italia Crai 15 (6-8); Anthea Vicenza 13 (4-11); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10 (3-12); Egea Pvt Modica 4 (1-14).

*Punti (Vinte-Perse)