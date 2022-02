Altino cambia, in panchina arriva Paolo Collavini

LA CARRIERA-

In qualità di tecnico ha fatto parte delle giovanili della Nazionale azzurra all’interno dello staff della Juniores di Marco Mencarelli.

Andando a consultare più a fondo il curriculum troviamo tanti anni di esperienza alle sue spalle, avendo affiancato allenatori di fama internazionale come Carlo Parisi e per due annate alla Despar Perugia (A1) come assistente allenatore di Massimo Barbolini con la partecipazione alla finale di Coppa dei Campioni, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Le esperienze recenti di coach Collavini sulle panchine di Arzano (B1), Aragona (B2) e Marsala (A2).

LE PAROLE DI PAOLO COLLAVINI-

« In passato ho fatto esperienze importanti ed ho lavorato con tecnici del calibro di Massimo Barbolini a Perugia. Vengo qui con la grande voglia di tirar fuori da questo gruppo quel qualcosa in più che è mancato fino adesso. In un campionato così difficile è necessario per un gruppo come quello di Altino stare sempre ai propri massimi. Sarà questo il compito che mi aspetta. Chiaramente non abbiamo tanto tempo ma dobbiamo fare il possibile per mantenere in allenamento il livello più alto possibile. Non ho mai allenato nessuna di queste ragazze, sto scoprendo adesso il gruppo. Reciprocamente il gruppo sta cercando di scoprire me. Noi allenatori abbiamo bisogno per far bene della fiducia delle giocatrici. Le ragazze si sono impegnate, si è creato un buon feeling, e questo mi fa ben sperare ».