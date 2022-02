Tre anticipi per l'8a di A2 Femminile

ROMA- L'8a giornata di ritorno di A2 Femminile vedrà fermarsi per il turno di riposo Brescia e Mondovì, capolista rispettivamente del Girone A e del Girone B. Rischiano di abbandonare il vertice le piemontesi, oggi appaiate con Talmassons, se le friulane tornassero da Catania con i tre punti in tasca mentre Pinerolo può sorpassare le corregionali se riuscissero a sfruttare il turno interno contro l'Albese in programma domani.

Per le posizioni playoff, match interessanti tra Soverato e Club Italia e tra Montecchio e Martignacco, mentre in coda c’è Vicenza-Modica. Nel girone A, Busto Arsizio deve rialzarsi contro Ravenna, la Omag ha l’opportunità di superare Macerata incontrando l’ultima in classifica Altino ma le stesse marchigiane possono accorciare su Brescia evitando di perdere in trasferta a Frosinone contro Sant’Elia. Chiudono il programma la sfida delle isolane Olbia e Marsala e Aragona contro Sassuolo.

GIRONE A-

Dopo aver riassaporato i tre punti nella trasferta di Altino, l’Hermaea Olbia torna tra le mura amiche del Geopalace per affrontare la Sigel Marsala in un match di cruciale importanza per il prosieguo della stagione. Entrambe le squadre sono seste in classifica, appaiate a 25 punti ma con le sarde in ritardo di due partite. Vincere, dunque, equivarrebbe guadagnare posizioni in chiave playoff e staccare ulteriormente la zona retrocessione. Per Marsala l’obiettivo è invece dare seguito alla grande prestazione contro Macerata, con un solo punto guadagnato ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi.

« Mi aspetto un match combattuto – afferma la schiacciatrice biancoblù Ilaria Maruotti – lotteremo senz’altro fino alla fine e con tutte le nostre forze ».

Uno degli stimoli è quello di riscattare la dolorosa sconfitta dell’andata, con le marsalesi vittoriose in 4 set:

« In quel caso ci mancò un pizzico d’ordine su ciò che avevamo studiato per mettere in difficoltà l’avversario, rispetto ad allora siamo cresciute e sono certa che sapremo mettere in pratica il nostro piano gara. Affrontiamo una squadra ostica ma non ci spaventiamo. Cercheremo di imporre il nostro gioco fin dai primi scambi ».

« La partita di sabato è indubbio che sarà molto importante – ha invece commentato coach Bracci – Più o meno le due squadre si equivalgono come valori e qualità di gioco. Teniamo parecchio al cammino di queste ultime giornate, in quanto rincorriamo l’obiettivo di classificarci tra le prime sette del girone. In queste ultime settimane abbiamo avuto alcune problematiche a livello fisico con qualche acciacco qua e là e questo non ci ha permesso di provare le cose come volevamo. Questo però non ci impedirà di affrontare al meglio l’ostacolo perché c’è tutta la volontà di fare un exploit esterno ».

Rialzare la testa e trovare punti preziosi per la seconda parte di campionato: è questo il dogma attuale in casa Futura Volley Giovani Busto Arsizio, reduce da due sconfitte piene negli ultimi appuntamenti contro Sassuolo e Omag. Al PalaBorsani arriverà sabato sera l’Olimpia Teodora Ravenna, in piena corsa per agganciare i playoff e staccare la zona riservata alla pool retrocessione. La schiacciatrice di Busto Briganzoli ha commentato:

« Siamo passati dalle stelle alle stalle nel giro di pochissimo: abbiamo sfruttato il nostro giorno libero per metabolizzare la situazione, cercando di darci nuovi stimoli per affrontare questo nuovo incontro. Se voglio vedere il bicchiere mezzo pieno dico che, come siamo stati capaci di vincere 3-0 con Macerata e poi fare un disastro dopo una settimana, potremmo fare anche l’esatto contrario; è tranquillamente possibile invertire la rotta, e dobbiamo pensare positivamente per cambiare la rotta dato che abbiamo il potenziale per esprimere un’ottima pallavolo ».

« Con i recuperi in programma ci attende una bella cavalcata, con tanti impegni ravvicinati – ha dichiarato mister Bendandi per Ravenna – dobbiamo affrontarli con la voglia di fare più punti possibili e cambiare un pochino la classifica. Siamo concentrati su quello che ci aspetta in futuro, ma soprattutto siamo focalizzati su Busto che è una formazione certamente ben allestita. Sappiamo che dobbiamo dare il meglio di noi stesse, sia perché è stimolante giocare contro squadre di alta classifica, sia per una crescita personale, perché alla fine si lavora per questo e abbiamo ancora tante cose da scoprire di noi ».

E’ tutto pronto in casa Seap Dalli Cardillo Aragona per la sfida contro le Green Warriors Sassuolo di domenica 13 febbraio, al PalaMoncada di Porto Empedocle. La squadra di coach Stefano Micoli ha il chiaro obiettivo di conquistare punti fondamentali per la zona salvezza. Forti delle due pesanti vittorie nei primi match del 2022 contro le corazzate San Giovanni e Busto Arsizio, le ragazze di mister Venco proveranno invece a mettere in campo nuovamente il gioco equilibrato visto nelle prime due uscite del nuovo anno. A presentare la gara è l’opposto torinese Sara Stival, alla sua seconda stagione in maglia aragonese:

« Mi aspetto una battaglia, sarà una partita tosta e combattuta. Arriviamo da settimane difficili, complicate e con qualche problema fisico, ma vogliamo ugualmente fare una grande prestazione contro Sassuolo. Abbiamo preparato benissimo la partita, lavorando duramente in palestra per farci trovare pronte e determinate in campo. Affronteremo una formazione equilibrata e ben attrezzata in ogni reparto. Hanno un sestetto temibilissimo ma ce la giocheremo lottando fino all’ultimo pallone. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria ».

Per le Green Warriors parla coach Venco:

« Aragona è un avversario da non sottovalutare: lo pensavo già all’andata ed affettivamente, anche se poi abbiamo vinto, avevano saputo metterci in difficoltà. Ho visto le loro ultime partite ed hanno disputato delle buone gare, sia fuori casa contro Brescia sia in casa contro Marsala. Hanno un buon sistema gioco, performante e delle buone individualità ed ora hanno anche recuperato il loro opposto Stival. In più ci sono sempre le difficoltà logistiche che una trasferta di questo tipo porta con sé: mi aspetto quindi una partita difficile, ma come lo sono poi tutte del resto. Da parte nostra cercheremo di mantenere l’attenzione alta e mi auguro che le ragazze scendano in campo tranquille, nonostante queste siano gare complicate ».

Dopo il k.o. nell’infrasettimanale contro Brescia, l’Assitec Volleyball Sant’Elia ospita un’altra grande del girone, la Cbf Balducci Hr Macerata seconda in classifica, reduce dalla vittoria al tie-break contro la Sigel dello scorso weekend.

« Affronteremo una delle squadre più forti del campionato – ha detto Martina Lorenzini, libero dell’Assitec Volleyball – hanno delle giocatrici esperte, molto preparate sotto tutto i punti di vista ed un muro difesa impeccabile. Noi, però, siamo pronte a giocare la nostra partita, con impegno e determinazione davanti al nostro pubblico, come successo contro San Marignano domenica scorsa. Abbiamo l’obbligo di fare punti e tenteremo di farlo contro chiunque ».

« Per noi è stata una settimana vissuta in crescendo, il che è estremamente importante – ha dichiarato coach Luca Paniconi per Macerata – Per quello che ho visto direi che stiamo tornando su buoni ritmi e speriamo di confermare questo trend. Il recupero delle effettive ci sta aiutando molto in questo. Ci aspetta un impegno complicato, contro una squadra che ci richiederà una prestazione ad alti livelli sia di intensità che di agonismo. La vittoria di Sant’Elia contro San Giovanni ha dato loro un carico di entusiasmo e consapevolezza. Questo fa sì che chi li deve affrontare, sappia già di doversi preparare ad un avversario che vale molto più della sua classifica attuale. Sarà una partita difficile ma sappiamo di poterla affrontare con le chiavi giuste ».

Soddisfazione, ma piedi sempre ben piantati per terra per la Omag-Mt S.Giovanni in Marignano, dopo la bella vittoria contro Busto Arsizio nel recupero di mercoledì. Domenica si ritorna in campo e l’avversaria sarà il Tenaglia Altino Volley. Trovarsi ad affrontare una squadra apparentemente facile sulla carta, con le abruzzesi ultime e con 0 punti, può nascondere diverse insidie.

« Quella di domenica in casa con Altino – dichiara il libero Ilaria Bonvicini – non sarà una partita semplice come non è semplice nessuna partita di questo girone. Ma la vittoria con Busto ci ha dato tanta energia e carica che in questo momento ci serviva. Torniamo davanti al nostro pubblico che per noi è davvero un fattore importante e faremo di tutto per fare una grande partita ».

GIRONE B-

Ancora un turno casalingo per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo impegnata sabato nell’anticipo contro la Tecnoteam Albese Volley Como guidata dall’ex Cristiano Mucciolo. Per le pinelle un match importante per mettere pressione a Talmassons dopo il successo nello scontro diretto, con le friulane avanti ora di un solo punto ma con una partita in più. La compagine comasca è invece in piena corsa playoff, in sesta posizione in classifica con 23 punti, alle spalle di Martignacco (24). Nella gara di andata la Tecnoteam si è dimostrata una squadra combattiva arresasi solo al termine di un equilibrato tie break. Michele Marchiaro ha commentato così:

« Questa sequenza ravvicinata di partite l’attendevamo con molta voglia. In un campionato di alto livello il calendario fitto dovrebbe essere la norma. Per noi è un periodo molto stimolante, così com’è stimolante la gara con Albese che all’andata ha mostrato tutte le sue qualità. Giochiamo gara per gara e da un punto di vista della classifica dobbiamo fare la corsa su Talmassons e adesso anche su Mondovì cercando di raccogliere ogni opportunità di recupero. Questo girone potrebbe essere deciso calcolatrice alla mano quindi sono importanti vittorie, punti in classifica, set e anche i singoli punteggi per i quozienti. Verrà richiesta grande concentrazione ».

Domenica si incontrano al Palazzetto dello Sport di Vicenza la terzultima e l’ultima in classifica, le padrone di casa dell’Anthea Vicenza e l’Egea Pvt Modica. Dopo il k.o. contro Martignacco, un crocevia importante per le venete, per provare a risalire la classifica e conquistare punti preziosi. Le siciliane, a quota 4 punti, hanno comunque dimostrato combattività mercoledì nella sconfitta contro Mondovì e sono pronte a mettere in difficoltà le avversarie senza nulla da perdere.

« Modica – commenta il tecnico dell’Anthea Vicenza Volley Luca Chiappini – ha cambiato in parte il proprio assetto, invertendo le bande e talvolta le centrali per dare maggiore equilibrio alla formazione, può essere un avversario diverso dall’andata. Credo che molto dipenda dalla loro capacità in seconda linea, per questo credo che in generale il primo tocco possa essere un tema importante della partita. Verrà a Vicenza con la speranza di conquistare punti, dovremo essere bravi a smorzarla e far prevalere la nostra. Molto dipenderà dalla nostra capacità di gioco, l’approccio di domenica scorsa a Martignacco è stato ottimo, poi dobbiamo crescere in continuità ».

« La gara contro Vicenza – spiega coach Quarta – rappresenta una sfida impegnativa contro un roster organizzato e solido. Il nostro compito sarà quello di mettere in pratica in maniera costante le indicazioni tattiche prestabilite in maniera tale da limitare i punti di forza dell’avversario. Ho più volte parlato di costanza, che reputo sia una qualità indispensabile in questa categoria, perché ti consente di competere e ti fa inevitabilmente avvicinare al successo. In vista del prossimo incontro sono ottimista e mi fido delle mie atlete, che covano grande voglia di riscatto e desiderio di esprimersi al massimo delle proprie possibilità ».

Ripartire subito dopo il brutto stop nello scontro diretto contro Pinerolo: questo dovrà essere il mantra della Cda Talmassons, che domenica dovrà dimostrare di essere all’altezza della prima posizione, giocando con la pressione di sapere già il risultato delle rivali piemontesi, ma anche con la consapevolezza di poter staccare Mondovì. In Friuli farà visita la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, penultima ma in gran ripresa, con sei punti dei dieci attuali conquistati nel 2022. Nel turno infrasettimanale della gara di andata, disputata in terra sicula, le fucsia si erano imposte per 3 set a 1, ma non senza faticare. Si preannuncia quindi una gara vibrante che vedrà la CDA utilizzare le proprie armi migliori quali attacco e muro per cercare di contenere una Rizzotti in crescita e vogliosa di rivalsa.

Rispetto all’unico precedente tra le due formazioni, scenderanno in campo nuove giocatrici che hanno completato i due roster: Jessica Panucci schiaccia per la CDA, mentre a rimpolpare la rosa della Rizzotti sono arrivate Poli, Moltisanti e Giliberto.

Solo sei i punti di distanza dalla vetta della classifica per la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, che in questa giornata ospita la Itas Ceccarelli Group Martignacco, che segue in classifica a -6. Brutto stop la scorsa settimana per le venete, cadute al tie-break contro Soverato, mentre le friulane vengono dal bel 3-1 contro Vicenza.

« Loro in questo momento hanno trovato un buon equilibrio anche nelle difficoltà – dice Daris Amadio – avendo perso il loro palleggiatore titolare. Il loro secondo palleggiatore sta facendo funzionare bene la squadra e, pur avendo avuto anche altre defezioni in queste ultime gare, hanno raggiunto una buona stabilità in ricezione che consente loro di avere un gioco un po’ più fluido ».

« Torniamo dalla trasferta di Soverato con la voglia di riscattarci – aggiunge Laura Bortoli per le padrone di casa – E’ quasi un mese che non giochiamo in casa e vorremmo far vedere del bel gioco al nostro pubblico. Martignacco è una squadra forte che viene da una striscia positiva di vittorie e noi non dobbiamo farci eventualmente abbattere dalle difficoltà che troveremo e imporre il nostro gioco. Immagino sarà una partita impegnativa, ma anche bella, ma ci impegneremo molto per mantenere il distacco su di loro ».

« Dopo un periodo poco piacevole e con assenze importanti, abbiamo finalmente ritrovato la retta via – ha dichiarato Modestino per l’Itas – Domenica ci aspetta una partita difficile su un campo ostico come quello di Montecchio. Il nostro obiettivo è di confermare quanto di buono abbiamo ottenuto nelle ultime gare e consolidare la nostra posizione in classifica in vista della fine della regular season ».

Sei punti separano la Ranieri International Soverato dal Club Italia Crai, sei punti che fanno la differenza tra i playoff e la pool retrocessione. Un pezzo del futuro delle due squadre si giocherà quindi al PalaScoppa, con la Ranieri reduce dalla bella vittoria casalinga al tie break contro Montecchio, mentre le ospiti hanno ceduto al quinto set in casa contro Albese Como.

Le ioniche vogliono continuare a conquistare punti importanti e in questa settimana hanno lavorato molto bene, come ha dichiarato l’opposto Gaia Badalamenti:

« Dopo il successo contro Montecchio, importante per la classifica, ci attende un’altra partita difficile contro Club Italia. Loro sono una squadra capace di tutto, un gruppo giovane come il nostro che fa dell’entusiasmo una delle armi più pericolose. Stiamo preparando come sempre bene la gara, studiando l’avversario di turno, e vogliamo conquistare un altro importante risultato per migliorare ancora la classifica in vista del rush finale di regular season ».

PROGRAMMA E ARBITRI 8a GIORNATA DI RITORNO-

GIRONE A-



Sabato 12 febbraio ore 15:00

Volley Hermaea Olbia – Sigel Marsala Volley ARBITRI: Nava-Mazzarà



Sabato 12 febbraio ore 20:30

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: De Sensi-Giorgianni



Domenica 13 febbraio ore 15:30

Seap Dalli Cardillo Aragona – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Pecoraro-Ciaccio



Domenica 13 febbraio ore 17:00

Assitec Volleyball Sant’Elia – Cbf Balducci Hr Macerata ARBITRI: Papapietro-Morgillo

Omag – Mt S.Giov. In Marignano – Tenaglia Altino Volley ARBITRI: Adamo-Bonomo

Riposa: Banca Valsabbina Millenium Brescia

GIRONE B-



Sabato 12 febbraio ore 18:00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como ARBITRI: Chiriatti-Mesiano



Domenica 13 febbraio ore 15:30

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica ARBITRI: Selmi-Laghi



Domenica 13 febbraio ore 16:00

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania ARBITRI: Sabia-Serafin



Domenica 13 febbraio ore 17:00

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco ARBITRI: Traversa-Giglio

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai ARBITRI: Grassia-Scarfò

Riposa: Lpm Bam Mondovi’

LE CLASSIFICHE -



GIRONE A-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 38 (14-2); Cbf Balducci Hr Macerata 31 (11-4); Omag – Mt S.Giov. In Marignano 29 (9-6); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 29 (9-6); Green Warriors Sassuolo 26 (8-6); Volley Hermaea Olbia 25 (8-6); Sigel Marsala Volley 25 (9-7); Olimpia Teodora Ravenna 20 (7-7); Assitec Volleyball Sant’Elia 12 (4-10); Seap Dalli Cardillo Aragona 11 (3-12); Tenaglia Altino Volley 0 (0-16).

*Punti (Vinte-Perse)

GIRONE B-

Cda Talmassons 36 (12-3); Lpm Bam Mondovi’ 36 (12-4); Eurospin Ford Sara Pinerolo 35 (12-2); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 30 (10-6); Itas Ceccarelli Group Martignacco 24 (7-9); Tecnoteam Albese Volley Como 23 (8-6); Ranieri International Soverato 22 (8-6); Club Italia Crai 16 (6-9); Anthea Vicenza 13 (4-11); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10 (3-13); Egea Pvt Modica 4 (1-14).

*Punti (Vinte-Perse)