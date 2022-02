Macerata consolida il 2° posto, Talmassons da sola

ROMA- In A2 Femminile è andata in scena l ’8a giornata di ritorno. Nel Girone A, ferma la capolista Banca Valsabbina Brescia, si avvicina al vertice la Balducci Macerata che passa soffrendo sul campo dell’Assitec Sant’Elia. Al terzo posto da sola si issa la Omag – Mt S.Giov. In Marignano che batte una Tenaglia Altino comunque rivitalizzata dall’arrivo in panchina di Collavini. Tre punti importanti in chiave salvezza per la Seap Dalli Cardillo Aragona contro la Green Warriors Sassuolo. Nel Girone B, ferma la LPM Bam Mondovì, tre punti he valgono il primato solitario per la Cda Tamassons contro la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Sofferto successo dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio dopo una lunga battaglia con l’Itas Ceccarelli Group Martignacco. L’International Soverato infligge un secco 3-1 al Club Italia Crai. Torna al successo l’Anthea Vicenza a spese del fanalino di coda Egea Pvt Modica.

GIRONE A-

Un ottimo modo per salutare coach Micoli, in partenza verso Bergamo in Serie A1, per la Seap Dalli Cardillo Aragona, che tra le proprie mura gioca la miglior partita della stagione e regola 3-0 le più quotate Green Warriors Sassuolo. Combattuti i primi due set, chiusi 25-23 e 26-24, mentre nell’ultimo parziale più netto il distacco in favore del team siciliano. Top scorer ed MVP del match la Dzakovic con 21 punti, mentre lato neroverde è la Gardini la miglior realizzatrice con 12.

L’Assitec Volleyball Sant’Elia ha dato il massimo, ha lottato su ogni pallone, ma non ha raccolto ancora una volta nessun punto. Il match contro la CBF Balducci Hr Macerata, seconda forza del campionato è stato molto equilibrato soprattutto nel primo e terzo parziale dove, per un soffio, le ragazze di coach Giandomenico non sono riuscite, anche per la bravura delle avversarie, a piazzare i colpi decisivi per portare dalla loro parte entrambi i set, chiusi sul 24-26. Bene Lotti con 10 punti per le ciociare, mentre lato Macerata super partita di Fiesoli e Malik con 16 punti.

« C’è molto di buono, devo dire per l’ennesima volta, la squadra c’è lotta e reagisce, – ha detto coach Emiliano Giandomenico – crea le possibilità per portare la partita a casa, ma per bravura dell’avversario non riusciamo a concretizzare le situazioni che possono essere favorevoli. I cambi hanno dato quella lucidità giusta per reggere nei set determinanti, siamo uniti. Con Ravenna altra partita tosta e importante per noi, domani riposo ma da martedì torniamo al lavoro per tornare al meglio per un’altra sfida ».

« Non avevamo dubbi sul fatto che l’Assitec non regalasse nulla, – ha dichiarato invece mister Paniconi – perché è una squadra in salute e determinata. Sta esprimendo un ottimo gioco, sapevo che non sarebbe stata facile, ma non abbiamo mollato e siamo stati attenti, onore a Sant’Elia. Contiamo molto sul fare affidamento su tutte le forze che abbiamo. Spesso troviamo le risorse giuste per riuscire a portare a casa il risultato ».

Il PalaMarignano è tornato a far sentire la sua voce e la Omag-Mt S.Giovanni In Marignano non ha lasciato nulla al caso: concentrata e decisa, impiega poco meno di 90 minuti per superare le abruzzesi della Tenaglia Altino Volley e chiudere i tre punti in cassaforte. La squadra di coach Barbolini riparte dallo stesso starting six di mercoledì scorso, con Ceron MVP dell’incontro con 11 punti ed il 78% in attacco. Vittoria che permette alla Omag di salire in terza posizione, a soli due punti da Macerata seconda, mentre Altino rimane fanalino di coda. Così Bolzonetti per le padrone di casa:

« Giocare partite come questa non è per niente semplice, perché si rischia di fare errori che con squadre più attrezzate non faresti. Abbassando un po’ il livello di guardia le avversarie ti aggrediscono e ti mettono pressione. Infatti nei primi 2 set siamo state sempre lì lì con il punteggio, cosa che non è avvenuta con Busto. Speriamo di continuare così perché comunque dopo le tre sconfitte ci siamo riprese a Busto e adesso altri tre punti ».

Per Altino a parlare è mister Collavini:

« Noi oggi avevamo cercato e scelto di vincere su alcune “cose” nostre, ma il risultato non era in discussione. Abbiamo dei valori in campo nettamente diversi e non lo deve dire solo la classifica. Avevo e avevamo bisogno di confermare alcune scelte fatte e questo è avvenuto perché abbiamo lottato in molti momenti dei primi due set. Siamo anche andati sopra e abbiamo tenuto anche sul finale. Abbiamo fatto anche un grande lavoro a livello emotivo e di orgoglio per riuscire a stare nel campo in un certo modo e per 2 set su 3 ci siamo riusciti ».

GIRONE B-

Torna al successo l’Anthea Vicenza Volley, che supera 3-1 l’Egea Pvt Modica e conquista la prima vittoria nel girone di ritorno e anche i primi tre punti targati 2022. Senza l’infortunata Caterina Errichiello, la squadra di Luca Chiappini ha saputo far leva soprattutto sulla fase break, cedendo solamente il terzo set. Sugli scudi soprattutto il muro, (13 block vincenti), sommato a una buona battuta (4 ace di cui 3 nel terzo set); un successo dal sapore corale, come testimoniano le cinque doppie cifre delle attaccanti, con capitan Cheli top scorer di squadra con 16 punti e il 57% d’attacco (4 su 4 nel secondo set), seguita da Nardelli a quota 15 e Lodi a 13. A Modica non sono bastati i 16 punti della centrale Fulvia Gridelli e la versatilità di Marika Longobardi, schierata sia da banda sia da opposta chiudendo con 11 punti, oltre alla tenacia di squadra mostrata nel terzo set nel voler fortemente riaprire l’incontro.

Mister Chiappini ha mostrato la sua felicità ai microfoni post gara:

« Sono contento per com’è maturata la vittoria, abbiamo giocato con discreta regolarità con una formazione dall’età media giovane. Abbiamo offerto una bella prestazione nel muro-difesa, mentre nel cambiopalla siamo stati abbastanza lineari. Sono arrivati tre punti fortemente cercati e molto importanti per la classifica e per il morale; ora navighiamo a vista, guardando giorno per giorno a partire dal recupero di mercoledì sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como ».

Rammaricata la centrale di Modica Gridelli:

« Vicenza ci ha messo un po’ in difficoltà con questo assetto non preventivato, anche se sapevamo che Errichiello fosse infortunata. Abbiamo pagato dazio in termini di disordine ingiustificato in campo. Sapevamo come i loro centrali potessero essere un punto di forza molto sfruttato, abbiamo provato a limitarli ma non era oggettivamente facile. Per contro, potevamo gestire meglio il nostro attacco e anche il nostro servizio. Il muro dell’Anthea ci ha fatto male ».

Torna subito in vetta la Cda Talmassons, che risponde presente alla chiamata di Pinerolo, vittorioso ieri, superando 3-1 una coriacea Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, che cede solo ai vantaggi nel primo set e guadagna il secondo con una bella prestazione, prima di capitolare negli ultimi due parziali. Obossa si conferma top scorer con una super prestazione da 29 punti, a cui è seguita un’ottima Cogliandro con 15. Lato siciliano molto bene Conti con 18 punti a referto, seguita da Bulaich Simian con 16.

Bellissima partita in scena a Vicenza, dove l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio vince un soffertissimo incontro al tie-break contro l’Itas Ceccarelli Group Martignacco. Primo set combattutissimo terminato 35-33, con le venete che hanno la meglio anche nel secondo, ma la squadra di mister Gazzotti non demorde e vince ai vantaggi il terzo parziale e 19-25 il quarto. Al tie-break torna con forza la formazione guidata da Amadio, che grazie a una super Jeremic con 20 punti porta le compagne al trionfo. Per le padrone di casa molto bene anche Mazzon (20 punti) e Fiorio (19 punti), con le ospiti che rispondono con un’ottima Milana con 26 punti a referto e i 21 di Rossetto.

« E’ stata una vera battaglia – dice Cristina Fiorio – perché loro venivano da una serie di partite positive e infatti le aspettavamo belle cariche. Peccato per noi che eravamo sopra due a zero e potevamo sfruttare un po’ meglio la partita e chiuderla già al terzo set con tre punti. Sono comunque contenta di com’è andata, della nostra reazione e dei due punti ottenuti ».

Il Club Italia CRAI non riesce a bissare il successo della gara d’andata e rimedia una sconfitta per 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-16) nel match con la Ranieri International Soverato. Questo il verdetto del campo al termine di 2 ore e 20’ di gioco al PalaScoppa. Come le precedenti, la sconfitta di oggi è il frutto di una partita giocata tra alti e bassi dalle azzurrine che non sono state in grado di sfruttare al meglio i momenti di difficoltà delle avversarie, mostrando giocate pregevoli alternate a momenti in cui si sono disunite senza riuscire a ricompattarsi e dare continuità alla propria manovra. Più solide le padrone di casa, alla seconda vittoria consecutiva, con Quarchioni top scorer con 17 punti e Buffo e Riparbelli con 13, mentre per il Club Italia è Adelusi con 12 la miglior realizzatrice.

I TABELLINI-

GIRONE A-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (24-26 16-25 24-26)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Lotti 10, Vanni 6, Fiore 11, Costagli 6, Montechiarini 9, Saccani 2, Lorenzini (L), Muzi 6, Nenni, Tellaroli. Non entrate: Cecchi. All. Giandomenico.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci, Fiesoli 16, Cosi 5, Malik 16, Michieletto 5, Pizzolato 8, Bresciani (L), Ghezzi 5, Peretti 2, Gasparroni. Non entrate: Martinelli, Stroppa. All. Paniconi.

ARBITRI: Papapietro, Morgillo.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 28′; Tot: 80′.

ARBITRI: Nava, Mazzara’.

NOTE – Durata set: 23′, 23′, 18′, 25′, 15′; Tot: 104′.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-23 26-24 25-18)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Dzakovic 21, Negri 7, Stival 10, Zonta 8, Bisegna 4, Caracuta 2, Vittorio (L), Casarotti 1, Ruffa. Non entrate: Zech, Cometti. All. Micoli.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Moneta 7, Busolini 10, Balboni 1, Gardini 12, Civitico 8, Cantaluppi 4, Rolando (L), Rasinska 5, Zojzi, Colli (L). Non entrate: Stanev, Mammini, Fornari, Semprini Cesari. All. Venco.

ARBITRI: Pecoraro, Ciaccio.

NOTE – Durata set: 26′, 29′, 24′; Tot: 79′.

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO – TENAGLIA ALTINO VOLLEY 3-0 (25-21 25-20 25-18)

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Mazzon 10, Turco 2, Brina 12, Ceron 11, Bolzonetti 17, Coulibaly 12, Bonvicini (L), Zonta 1, Biagini, Aluigi. Non entrate: Ortolani, Penna. All. Barbolini.

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 10, Zingoni 4, Kavalenka 9, Comotti 7, Spicocchi 7, Gatto 1, Mastrilli (L), Ollino 1, Natalizia, Olleia, Di Arcangelo. All. Collavini.

ARBITRI: Adamo, Bonomo.

NOTE – Durata set: 29′, 27′, 23′; Tot: 79′.

GIRONE B-

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO – ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 3-2 (35-33 25-19 29-31 19-25 15-12)

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Jeremic 20, Brandi 6, Mazzon 20, Fiorio 19, Meli 12, Bortoli 3, Mistretta (L), Orlandi 3, Bartolucci, Muraro. Non entrate: Magazza, Frigerio. All. Amadio.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Ghibaudo 2, Pascucci 15, Modestino 15, Rossetto 21, Milana 26, Mazzoleni 9, Tellone (L), Eckl 2, Cortella 2, Sangoi 1, Picco. Non entrate: Zorzetto. All. Gazzotti.

ARBITRI: Traversa, Giglio.

NOTE – Durata set: 38′, 23′, 35′, 26′, 18′; Tot: 140′.

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO – CLUB ITALIA CRAI 3-1 (25-21 25-22 19-25 25-16)

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Buffo 13, Riparbelli 13, Badalamenti 10, Quarchioni 17, Taje’ 7, Saveriano 2, Ferrario (L), Foucher 3, Gabbiadini 1, Mennecozzi. Non entrate: Ascensao Silva, Ascensao Silva. All. Napolitano.

CLUB ITALIA CRAI: Marconato 10, Adelusi 12, Nervini 11, Gannar 3, Passaro 1, Ituma 10, Ribechi (L), Giuliani 9, Acciarri 6, Pelloia 3, Barbero (L), Despaigne. Non entrate: Esposito, Nwokoye. All. Mencarelli.

ARBITRI: Grassia, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 23′, 24′; Tot: 99′.

CDA TALMASSONS – RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA 3-1 (27-25 23-25 25-13 25-14)

CDA TALMASSONS: Cogliandro 15, Nicolini 2, Grigolo 13, Bovo 9, Obossa 29, Silva Conceicao 11, Maggipinto (L), Panucci 4, Pagotto 1, Dalla Rosa, Cantamessa. Non entrate: Marchi, Ponte (L). All. Barbieri.

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bridi 2, Bulaich Simian 16, Catania 4, Conti 18, Bordignon 7, Bertone 7, Oggioni (L), Poli 2, Conti, Picchi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Sabia, Serafin.

NOTE – Durata set: 28′, 27′, 20′, 23′; Tot: 98′.

ANTHEA VICENZA – EGEA PVT MODICA 3-1 (25-21 25-19 22-25 25-18)

ANTHEA VICENZA: Eze Blessing 4, Rossini 12, Piacentini 12, Lodi 13, Nardelli 15, Cheli 16, Norgini (L), Furlan. Non entrate: Munaron, Pegoraro, Pavicic, Ostuzzi (L), Caimi, Errichiello. All. Chiappini.

EGEA PVT MODICA: Brioli, Herrera Alvarez 5, Gridelli 16, M’bra 9, Longobardi 11, Antonaci 7, Salviato (L), Ferro 4, Bacciottini 1, Ferrantello (L), Saccani, Salamida. All. Quarta.

ARBITRI: Selmi, Laghi.

NOTE – Spettatori: 190, Durata set: 25′, 24′, 26′, 21′; Tot: 96′.



GIRONE A-

I RISULTATI-

Assitec Volleyball Sant’Elia-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (24-26, 16-25, 24-26)

Volley Hermaea Olbia-Sigel Marsala Volley 2-3 (20-25, 25-19, 25-11, 19-25, 11-15) Giocata ieri

Seap Dalli Cardillo Aragona-Green Warriors Sassuolo 3-0 (25-23, 26-24, 25-18)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio-Olimpia Teodora Ravenna 2-3 (25-14, 25-16, 20-25, 18-25, 12-15) Giocata ieri

Omag – Mt S.Giov. In Marignano-Tenaglia Altino Volley 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

Ha riposato: Banca Valsabbina Millenium Brescia

LA CLASSIFICA-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 38; Cbf Balducci Hr Macerata 34; Omag – Mt S.Giov. In Marignano 32; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30; Sigel Marsala Volley 27; Volley Hermaea Olbia 26; Green Warriors Sassuolo 26; Olimpia Teodora Ravenna 22; Seap Dalli Cardillo Aragona 14; Assitec Volleyball Sant’Elia 12; Tenaglia Altino Volley 0

IL PROSSIMO TURNO- 20/02/2022 Ore 17.00-

Olimpia Teodora Ravenna – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Sigel Marsala Volley – Futura Volley Giovani Busto Arsizio Ore 16.00

Omag – Mt S.Giov. In Marignano – Volley Hermaea Olbia

Cbf Balducci Hr Macerata – Seap Dalli Cardillo Aragona

Green Warriors Sassuolo – Assitec Volleyball Sant’Elia

Riposa: Tenaglia Altino Volley

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (35-33, 25-19, 29-31, 19-25, 15-12)

Ranieri International Soverato-Club Italia Crai 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-16)

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (21-25, 22-25, 25-9, 25-20, 15-7) Giocata ieri

Cda Talmassons-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-1 (27-25, 23-25, 25-13, 25-14)

Anthea Vicenza-Egea Pvt Modica 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 25-18)

Ha riposato: Lpm Bam Mondovi’

LA CLASSIFICA-

Cda Talmassons 39; Eurospin Ford Sara Pinerolo 37; Lpm Bam Mondovi’ 36; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Tecnoteam Albese Volley Como 24; Club Italia Crai 16; Anthea Vicenza 16; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10; Egea Pvt Modica 4.

IL PROSSIMO TURNO- 20/02/2022 Ore 17.00-

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Lpm Bam Mondovi’ – Ranieri International Soverato Si gioca il 19/02/2022 Ore 17.00

Club Italia Crai – Cda Talmassons Si gioca il 19/02/2022 Ore 16.00

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Anthea Vicenza

Riposa: Egea Pvt Modica