Ravenna passa in tre set in casa del Sant'Elia

SANT’ELIA (FROSINONE)- L'Olimpia Teodora Ravenna passa con grande sicurezza per 0-3 (19-25 17-25 21-25) sul campo dell'Assitec Sant'Elia nel recupero della 4a giornata di ritorno . La squadra di Bendandi ha disputato una partita di grande intensità prendendo l'abbrivio per il successo a metà del primo set e non ha più mollato di un centrimetro, trascinata da un'incontenibile Bulovic che ha messo a terra 19 palloni vincenti.

Netto successo per 3-0 nel recupero della 15a giornata, 4a di ritorno, del Girone A di Serie A2 per l’Olimpia Teodora Ravenna, che batte le padrone di casa dell’Assitec Volleyball Sant’Elia con una bella prestazione di grande attenzione e solidità. La squadra guidata da Coach Simone Bendandi prende il controllo del match nella parte centrale del primo set e vince senza troppe difficoltà gli altri due, respingendo nel finale l’ultimo tentativo di rimonta avversaria.

Con questo successo le Leonesse ravennati restano imbattute nel 2022 e allungano a 4 la striscia di vittorie consecutive, in attesa dello scontro con la prima in classifica Brescia in programma domenica 20 alle 17 al PalaCosta.

Coach Giandomenico schiera Saccani opposta a Fiore, Montechiarini e Vanni al centro, bande Costagli e Lotti, libero Lorenzini. Bendandi risponde Foresi-Bulovic, Salvatori-Torcolacci, Pomili-Guasti, libero Rocchi. Coach Simone Bendandi conferma il sestetto che ha chiuso la rimonta di Busto con Pomili, Salvatori, Torcolacci, Guasti, Foresi, Bulovic e Rocchi libero.

Partono forte le padrone di casa (4-1), ma Ravenna resta a contatto con il muro di Torcolacci per il 7-6 e ritrova la parità sull’8-8. Dopo il momentaneo 11-9, l’Olimpia Teodora cambia marcia con il turno al servizio di Pomili: il muro di Bulovic vale il 12-12 e le ospiti trovano il primo vantaggio sul 12-14 grazie anche a una serie di grandi difese di Rocchi. Sant’Elia agguanta il nuovo pari sul 15-15, ma le romagnole piazzano subito un altro break (15-17) e allungano fino al 16-21 con il servizio di Guasti, prima di chiudere il set al primo tentativo con il muro di Salvatori per il 19-25.

Ravenna riparte nel secondo come aveva chiuso il primo parziale e con il turno al servizio di Torcolacci si porta subito sullo 0-5. L’ace di Foresi ribadisce il vantaggio sul 2-7 e le ospiti allungano fino al 5-11. Sant’Elia prova la reazione che vale il -4 sul 10-14, ma le Leonesse fermano sul nascere le ambizioni di rimonta avversarie riportandosi avanti 10-17. Il muro di Guasti (11-19) e l’ace di Bulovic (12-21) mettono in ghiaccio il set, con le padrone di casa che riescono a tornare a -6 sul 17-23, ma devono cedere al primo set point con il muro di Salvatori che mette a terra il 17-25.

La terza frazione si apre con il break ospite per lo 0-2, ma Sant’Elia questa volta resta a contatto e trova il pareggio a quota 8. Ravenna piazza un nuovo allungo sul 9-12 e concretizza la fuga sul 14-18 prima e sul 15-21 poi. Le padrone di casa hanno un sussulto di orgoglio e piazzano un bel parziale per tornare a contatto fino al 21-22, ma dopo il secondo timeout chiamato da Coach Simone Bendandi l’Olimpia Teodora non lascia più spazio alla rimonta e chiude sia il set che il match alla prima occasione con il punto del 21-25 firmato Bulovic.

I PROTAGONISTI-

Emiliano Giandomenico (Allenatore Assitec Sant’Elia)- « E’ stata una brutta prestazione, se non la peggiore di tutte le partite giocate. Abbagliamo sbagliato molto e quando abbiamo avuto delle piccole possibilità di tornare in gara abbiamo fatto sempre noi l’errore decisivo. E questo una squadra agguerrita come Ravenna non te lo perdona ».

Simone Bendandi (Allenatore Olimpia Teodora Ravenna)- «Sapevamo che non sarebbe stato facile, Sant’Elia è una squadra competitiva. Le ragazze sono state brave a mantenere lucidità sull’obiettivo, ovvero quello di portare a casa più punti possibili. Hanno fatto una buona partita. Siamo contenti perché è la nostra quarta vittoria consecutiva. E in questo campionato non è di certo facile».

IL TABELLINO-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – OLIMPIA TEODORA RAVENNA 0-3 (19-25 17-25 21-25)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Saccani 1, Lotti 10, Vanni 5, Fiore 9, Costagli 5, Montechiarini 5, Lorenzini (L), Muzi 1, Nenni 1, Tellaroli 1. Non entrate: Cecchi. All. Giandomenico.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Torcolacci 9, Foresi 2, Pomili 9, Salvatori 5, Bulovic 19, Guasti 8, Rocchi (L), Monaco. Non entrate: Sestini, Fontemaggi, Spinello, Colzi. All. Bendandi.

ARBITRI: Pescatore, Lanza.

NOTE – Durata set: 24′, 24′, 28′; Tot: 76′.