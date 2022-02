Giangrossi prende il posto di Micoli ad Aragona

LA CARRIERA-

Classe ’73, originario di Rieti con un curriculum importante per aver allenato anche fuori dall’Italia, in Grecia nel Markopoulos in A1 e in Turchia guidando anche in Champions League il Fenerbhace Istanbul. Per Giangrossi tante panchine nel campionato di Serie A 2: Golem Olbia nella stagione 2017-2018, Golem Software Palmi nella stagione 2016-2017, Rota Volley Mercato San Severino nella stagione 2011-2012. E’ stato anche vice allenatore dell’Acqua&Sapone Città di Aprilia in A2 nella stagione 2008-2009.