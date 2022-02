Mondovì nell'anticipo batte Soverato

Mondovì parte con Cumino al palleggio e Taborelli opposto, coppia centrale Molinaro con Montani, schiacciatrici Hardeman e Populini Risponde la Ranieri International Soverato con Saveriano regista e opposto Foucher, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Inizia la partita con Mondovì e Soverato che ribattono colpo su colpo nelle prime dosi di gioco.

Punteggio di parità 14-14; provano ad affacciarsi avanti le ragazze di Solforati, 16-14, ma le ospiti riacciuffano la parità 16-16. Ritorna sul più due la LPM con la Ranieri che chiama time out, sotto 18-16. Siamo nella fase decisiva del primo parziale con le piemontesi avanti 20-17 ma ecco la reazione biancorossa che si riportano meno uno, 21-20. Time out per Mondoví che al rientro in campo chiude il set 25-22 alla seconda opportunità.

Partono bene Taborelli e compagne nel secondo gioco, 4-1 e 9-3 poco dopo. Aumenta il distacco a favore di Mondoví che sale sul 13-6 e sul 16-8; il set prosegue con le ragazze di coach Solforati che riescono a mantenere un buon vantaggio che consente alle pumine di chiudere 25-13.

Sotto due set il Soverato gioca punto a punto nelle prime battute, 5-5, con Bisconti e compagne che allungano però 7-5 e 12-10; Badalamenti raggiunge la parità dal servizio, 12-12 e sul 15-15 Mondoví trova un piccolo break che costringe le ospiti al time out sotto di due lunghezze, 17-15. Al rientro delle squadre in campo allungo locale sul 19-15 e altro tempo discrezionale ospite. Taborelli porta Mondoví sul più quattro, 22-18, e arrivano subito ben sei match point che le piemontesi sfruttano chiudendo 25/20.

IL TABELLINO-

LPM BAM MONDOVI’ – RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO 3-0 (25-22 25-13 25-20)

LPM BAM MONDOVI’: Populini 11, Molinaro 7, Taborelli 14, Hardeman 18, Montani 5, Cumino 1, Bisconti (L), Pasquino, Trevisan. Non entrate: Giubilato (L), Ferrarini. All. Solforati.

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Taje’ 10, Saveriano, Buffo 6, Riparbelli 5, Foucher 6, Quarchioni 5, Ferrario (L), Badalamenti 8, Mennecozzi. Non entrate: Gabbiadini, Ascensao Silva, Ascensao Silva. All. Napolitano.

ARBITRI: Mazzara’, Scotti.

NOTE – Durata set: 26′, 21′, 24′; Tot: 71′.