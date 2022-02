Brescia prima in regular season, Pinerolo consolida il primato

ROMA- Nella penultima giornata di regular season si fanno i giochi in testa e in coda ai due Gironi. Nel gruppo A, con la vittoria nello scontro diretto con la Balducci Macerata, la Banca Valsabbina Brescia si assicura il primo posto assoluto in classifica con un turno di anticipo. La Futura Volley Busto Arsizio vince solo al tie break ad Olbia, rimontando due volte, e raggiunge la Omag – Mt S.Giov. In Marignano e la Green Warriors Sassuolo che incappa in una pesante sconfitta sul campo dell’Olimpia Teodora Ravenna. Vittoria e tre punti pesanti per la Sigel Marsala sulla sempre più sconsolata Tenaglia Altino. Torna al successo fra le mura amiche l’ Assitec Volleyball Sant’Elia che batte e scavalca la Seap Dalli Cardillo Aragona. Nel Girone B, ferma la CDA Tamassons a causa del covid, si invola al comando l’ Eurospin Ford Sara Pinerolo che regola in quattro set l’ Itas Ceccarelli Group Martignacco. Resta attaccata alle prime la Lpm Bam Mondovì che supera con un netto 0-3 la Tecnoteam Albese Volley Como. L’International Soverato ha vinto la battaglia con l’Anthea Vicenza al quinto set. L’ Egea Pvt Modica compie l’impresa andando ad espugnare il campo del Club Italia Crai.