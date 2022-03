Pavicic rescinde il contratto con Vicenza

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ANDREA OSTUZZI-

« Katarina ha fornito un valore aggiunto al gruppo che quest’anno ha affrontato per la prima volta il difficile campionato di A2, contribuendo al nostro cammino chiuso in stagione regolare con 20 punti e con all’orizzonte i play out da disputare. Nelle ultime partite si è messa a disposizione all’occorrenza nel ruolo di opposto e abbiamo deciso di assecondare una sua richiesta personale. A lei vanno i ringraziamenti della società per questi mesi trascorsi insieme e l’in bocca al lupo per il futuro ».