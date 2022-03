Romana Kriskova è il nuovo opposto della Omag

LA CARRIERA-

Nata il 2 maggio 1993, si è laureata nel 2016 in sociologia conseguendo anche un master. Romana, opposto con ottime capacità, ha giocato in Slovacchia, negli States, in Francia, in Turchia e la prima parte di questa stagione in Romania nel Dacia Mioveni, squadra da cui proviene . L’estate scorsa era nel team di Marco Fenoglio con la nazionale Slovacca agli europei. L’aria di volley si respira in famiglia visto che anche il fratello, Tomas, gioca a pallavolo a livello professionistico (in Repubblica Ceca e per la nazionale slovacca). Nel 2020 Romana era stata ingaggiata dalla Volalto Caserta per il campionato di serie A1. Ingaggio sfumato per la mancata iscrizione delle Campane.

LE PAROLE DI ROMANA KRISKOVA-

Romana, cosa ti ha portato a scegliere l’Italia?

« Ho deciso di venire in Italia per l’alto livello della pallavolo. L’Italia respira e vive per la pallavolo e giocare in un ambiente del genere sarà davvero importante per me ».

Conoscevi già la Omag e il campionato italiano?

« Seguo il campionato e da poco ho iniziato a seguire il club. Credo di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagne di squadra, allenatori e tifosi di San Giovanni in Marignano ».