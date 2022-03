Play Off e Salvezza: decideranno tutto i recuperi

ROMA -I verdetti dell'A2 Femminile, nel Girone A e nel Girone B, sono rinviati alla conclusione dei recuperi delle partite rinviate per Covid. La regular season si è conclusa lasciando in sospeso diverse sentenze, sia per quel che concerne i Play Off che per la salvezza.

Nel girone A, Brescia non lascia scampo a Sassuolo ma non ottiene il fattore campo nello spareggio Promozione perché nel girone B Pinerolo non ha problemi contro Modica. Macerata si conferma seconda mettendo nei guai Olbia, che dovrà attendere i recuperi di Ravenna e Marsala per considerarsi salva, attesa che coinvolgerà anche Busto Arsizio, al momento terza grazie al successo su Sant’Elia, ma con S.Giovanni che deve recuperare una partita. Nel girone B, Martignacco supera Soverato 3-1 ed effettua il sorpasso in classifica, Montecchio regola agilmente il Club Italia così come Albese ha la meglio su Catania.

GIRONE A-

Nonostante il fattore campo della finale promozione tra Pinerolo e Brescia sia ormai deciso in favore delle piemontesi, che hanno sconfitto Modica ultima in classifica per 3-0, la Banca Valsabbina Millenium Brescia scende in campo contro le Green Warriors Sassuolo con la fame e l’aggressività che hanno contraddistinto il resto della stagione. Nonostante la situazione di emergenza che ha costretto al riposo Cvetnic e Bianchini, le subentranti non lasciano nulla al caso, sfruttando appieno l’occasione concessa. Tra le migliori, infatti, c’è la giovanissima Blasi che sfodera una prestazione maiuscola sia in difesa sia in attacco. Notevole apporto anche di Sironi, che nel solo primo set ha messo a terra 9 palle-punto. Per le neroverdi, che in attesa del risultato di S.Giovanni concludono la stagione regolare la quinto posto, bene la solita Gardini con 20 punti. Al termine della partita, questo il commento di Coach Venco:

« Cinque giornate fa ci siamo dati un obiettivo, accedere ai play off, e lì abbiamo fatto tre belle partite, intense e portate a casa. Poi quando abbiamo avuto la certezza matematica dei playoffs, ci siamo un pochino spente ed abbiamo smesso di giocare fino alla morte. Quella di oggi in particolare è stata non giocata: al di là delle assenze vere e proprie, anche in campo eravamo assenti. Adesso vediamo di recuperare un po’, riposiamo qualche giorno e ricarichiamo le pile e vediamo se riusciamo a fare uno sprint nei play off ».

« Sono molto contenta della prestazione di squadra – ha commentato Sophie Andrea Blasi al termine dell’incontro – Abbiamo giocato molto bene e siamo riuscite ad imporre il nostro gioco sin dall’inizio. All’andata con loro non avevamo fatto una delle nostre migliori gare. Sono molto felice anche della mia prestazione e di essere stata in campo dal primo minuto; ho dato tutto quello che potevo. Siamo contente della vittoria, ora penseremo alla finale dei playoff! ».

Termina con un 3-1 la regular season della CBF Balducci HR Macerata, che batte tra le mura amiche la Volley Hermaea Olbia. Squadra sarda che cerca l’approccio aggressivo ma non riesce a mantenere la giusta continuità nella pressione d’attacco (nonostante i 18 punti di Renieri), favorendo a gioco lungo l’ottimo lavoro di muro-difesa delle padrone di casa. Ottimo lavoro a muro nel primo e quarto set per la formazione di casa, con Pizzolato sugli scudi (5 muri vincenti) in un match caratterizzato dalle belle prestazioni dei liberi Caforio ed in particolare Bresciani (MVP, grandi difese impreziosite da un punto con un tocco astuto di seconda). Valore aggiunto offensivo per Macerata le ottime prestazioni dell’opposta Malik (top scorer con 22 punti) e le schiacciatrici Fiesoli (16) e Michieletto (14).

« Oggi di sicuro il contributo che più ci è mancato è stato in attacco – ha dichiarato Dino Guadalupi, allenatore dell’Hermaea Olbia – Solo in alcuni momenti abbiamo trovato delle soluzioni, poi è stato il loro muro-difesa a farla da padrone. Sapevamo che questa è una squadra molto forte, non siamo riusciti a scalfire loro certezze. Nel set vinto abbiamo fatto bene un po’ tutto ma per il resto della gara abbiamo subito dei parziali ampi da cui non siamo riusciti ad uscire ».

« Dopo quello che era successo a Brescia era molto importante portare a casa la vittoria, soprattutto giocando in un certo modo – ha commentato Michele Carancini, secondo allenatore della CBF Balducci – Sarà molto importante in vista dei Play Off della settimana prossima. Sapevamo che Olbia è una squadra da affrontare con grande attenzione. Non si può mai concedere nulla perché se le fai giocare è una squadra molto pericolosa. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e a portare a casa la partita ».

Bastano 70 minuti alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio per avere ragione della Assitec Volleyball Sant’Elia e conquistare il terzo successo consecutivo in campionato: il 3-0 piazzato nell’ultima giornata di regular season determina anche la certezza del vantaggio campo nella prima serie playoff, nonostante la posizione in classifica non sia ancora definita a causa del rinvio del match tra San Giovanni in Marignano e Marsala. Busto, al momento al terzo posto in attesa dei recuperi, deve ringraziare soprattutto una super Bici da 22 punti, mentre Sant’Elia non ha nessuna giocatrice in doppia cifra.

Così Giuditta Lualdi per le bustocche:

« Sono contentissima perché veniamo da 3 vittorie di fila, ci servivano all’umore e alla situazione tattica della squadra. Ci prendiamo del tempo per riposare e per mettere a punto diverse situazioni che stiamo sviluppando; siamo pronte ora ad affrontare un nuovo campionato e abbiamo l’obiettivo di arrivare in fondo, non dobbiamo nasconderci ».

Dispiaciuto mister Giandomenico:

« E’ stata la fotocopia dell’andata, Busto ha dimostrato il suo potenziale e sapevamo della forza offensiva delle nostre avversarie; abbiamo tenuto testa molto bene ma la differenza in attacco si è sentita. Siamo arrivati con l’idea di spingere al massimo e di provarci, abbiamo offerto una prestazione dignitosa ma ha vinto la squadra con le maggiori potenzialità ».

GIRONE B-

Non c’è partita per l’Egea Pvt Modica, sconfitta in casa dalla capolista Eurospin Ford Sara Pinerolo trascinata da una perfetta e inarrestabile Zago (21 punti per lei). Il servizio delle ospiti mette subito in difficoltà la ricezione modicana, ma in tutti i fondamentali il divario è importante. Nel primo set il parziale lascia subito intuire quale sarà l’andamento del match (3-8, 12-16, 13-21), e così come un copia e incolla il secondo set. La reazione delle padrone di casa arriva nella terza frazione, ma le 6 lunghezze di Pinerolo (15-21) sono uno strappo difficile da ricucire e il match si conclude 19-25 e 0-3 per le pinelle, che ottengono matematica anche il fattore campo nello spareggio Promozione contro Brescia. Per le siciliane, una settimana di allenamenti per preparare le gare di play-out contro le avversarie del girone A.

Servivano tre punti alla Tecnoteam Albese Volley Como per il sogno del quarto posto e tre punti sono arrivati dopo una gara in controllo contro la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Partita ben giocata da Albese che porta a casa un tondo successo (0-3) che consente alle ragazze di Mucciolo di restare aggrappate al miglior piazzamento possibile nella prima stagione in A2. Gara non facile, ma che la Tecnoteam ha girato a proprio favore dopo un primo set punto a punto. Le siciliane si fermano quindi a 16 punti, in una posizione di mezzo nella prossima Pool Retrocessione e in cui servirà una versione migliore della squadra per sperare nella salvezza. Il tecnico Mauro Chiappafreddo al termine commenta così il match:

« Sapevamo di affrontare una formazione che aveva sia la forza del gruppo sia alcune individualità importanti. Purtroppo non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco, neanche nel primo set, si vedeva che stasera mancava qualcosa ».

La Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco conclude nel migliore dei modi la stagione regolare. Nell’ultima di ritorno, la truppa di coach Marco Gazzotti supera 3-1 (25-21, 25-23, 8-25, 25-21) la Ranieri International Soverato e lo scavalca in classifica chiudendo al sesto posto. Nei play-off incrocerà la terza del girone A, ovvero una tra Busto Arsizio e S.Giovanni mentre le calabresi si dovranno scontrare con la temibile Macerata. Molto bene Cortella con 16 punti per le padrone di casa, mentre per le ospiti non bastano i 17 di Foucher e i 15 di Badalamenti e Gabbiadini.

Al Pala Collodi l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio ribalta il risultato dell’andata e conquista una vittoria per 3-0 contro il Club Italia Crai. Il match disputato ha visto le giovani della formazione federale protagoniste di una prestazione opaca e non in grado di mettere in difficoltà le avversarie, mentre le venete hanno giocato sul velluto anche grazie ai 17 punti firmati Mazzon. La squadra di Amadio dovrà ora vedersela contro Talmassons nel recupero della penultima giornata di ritorno per capire se avrà o meno il fattore campo nei playoffs, mentre le azzurrine dovranno giocare per la salvezza partendo comunque da un buon punteggio.

« E’ stata una partita molto importante – dice Ivana Jeremic – e sapevamo che quando siamo arrivate in campo avremmo dovuto dare il massimo soprattutto perché siamo a fine stagione e crediamo di aver fatto un buon lavoro. Siamo state brave soprattutto con la battuta, mandando la loro ricezione fuori giri e per questo è stato più semplice giocare. Ora dobbiamo affrontare Talmassons e credo che anche con loro sia tutto possibile e dopo questa partita giocheremo con più tranquillità ».

Così mister Mencarelli:

« Quello di stasera è un risultato che non mi stupisce, forse comincia a subentrare un po’ di stanchezza, un po’ di proiezione agli impegni con le Nazionali giovanili che ci aspettano a breve. E’ una partita in linea con il nostro periodo: un po’ al di sotto del nostro standard. Abbiamo trovato un avversario determinato, più di quello che ricordavamo della partita di andata. Questo spiega i meriti di Montecchio e l’andamento insufficiente della nostra partita. In una gara incorrono tanti fattori. Oggi siamo stati insufficienti in attacco e non posso essere soddisfatto di una partita nella quale una squadra fisica come quella del Club Italia è insufficiente in attacco ».

GIRONE A-

I RISULTATI-

Green Warriors Sassuolo-Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (15-25, 21-25, 19-25)

Omag – Mt S.Giov. In Marignano-Sigel Marsala Volley 0-0 Rinviata

Tenaglia Altino Volley-Olimpia Teodora Ravenna 0-0 Rinviata

Cbf Balducci Hr Macerata-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-16, 20-25, 25-18, 25-19)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-0 (25-22, 25-15, 25-22)

Riposa: Seap Dalli Cardillo Aragona

LA CLASSIFICA-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 50; Cbf Balducci Hr Macerata 43; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 38; Omag – Mt S.Giov. In Marignano 35; Green Warriors Sassuolo 35; Volley Hermaea Olbia 33; Olimpia Teodora Ravenna 31; Sigel Marsala Volley 30; Assitec Volleyball Sant’Elia 15; Seap Dalli Cardillo Aragona 14; Tenaglia Altino Volley 0;

GIRONE B-

I RISULTATI-

Egea Pvt Modica-Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 (15-25, 12-25, 19-25)

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Ranieri International Soverato 3-1 (25-21, 25-23, 8-25, 25-21)

Lpm Bam Mondovi’-Cda Talmassons Rinviata

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Club Italia Crai 3-0 (25-15, 25-21, 25-21)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)

Ha riposato: Anthea Vicenza

LA CLASSIFICA –

Eurospin Ford Sara Pinerolo 52; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 42; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35; Tecnoteam Albese Volley Como 35; Itas Ceccarelli Group Martignacco 28; Ranieri International Soverato 27; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.