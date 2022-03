Talmassons-Montecchio si recupera mercoledì

ROMA-Cda Talmassons-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, match rinviato nella 10a giornata, si giocherà domani, mercoledì 9 marzo, alle 19.30 a causa del Covid. Ad emergenza rientrata la squadra friulana tornerà tra le mura amiche di Lignano Sabbiadoro per la prima gara dei Playoff Promozione. L’ultima gara delle friulane risale alla sconfitta per 3-2 contro il Club Italia, mentre la Ipag si è imposta per 3-0 proprio contro le azzurrine nell’ultimo turno. Se la Cda scenderà in campo per blindare il secondo posto prima di affrontare proprio le inseguitrici di Mondovì, le venete devono cercare di ottenere almeno un punto per non farsi scalzare da Albese.