SASSUOLO (MODENA)- La giocatrice ucraina Anna Artyshuk, in fuga dal suo paese in guerra, ha raggiunto Sassuolo dove risiede sua nonna. La schiacciatrice, alta 194 cm, in patria giocava nel Campionato di Superlega con il Volyn-Universytet-Odush di Lutsk. La sua società di appartenenza l'ha autorizzata ad allenarsi con la Green Warriors Sassuolo.