Omag al terzo posto, Marsala fuori dai Play Off

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- La Regular Season di A2 Femminile si è chiusa con l'ultimo recupero in programma in Romagna tra la la Omag S.Giovanni In Marignano e la Sigel Marsala . A spuntarla è stata la squadra di casa che ha così conquistato il terzo posto nel Girone A mentre le siciliane vedono sfumare in extremis la possibilità di entrare nella griglia Play Off per la promozione ed ora dovranno lottare per la salvezza.

Le marignanesi di coach Barbolini affondano la squadra di Bracci con un 3-0 (25-23 25-22 25-22) senza appelli, chiudendo alla prima occasione disponibile una gara condotta dall’inizio alla fine e rispondendo alla grande alle fughe avversarie in tutti e tre i parziali. E’ ancora una volta la capacità di lettura del gioco di Turco a fare la differenza. Ceron e compagne nonostante non abbiano espresso al meglio il loro gioco tengono testa alle avversarie sempre in rincorsa e fanno la differenza in un incontro caratterizzato da ottimi scambi. Mazzon si aggiudica l’MVP Con 9 punti ed una percentuale punto del 69%

Partenza in salita per la Omag-Mt. Le siciliane piazzano un break importante costringendo coach Barbolini al primo stop- 4-9. La Omag-Mt ritrova fiducia ed accorcia con Bracci che chiama il discrezionale. 9-11. Bolzonetti a segno tre volte consecutive e la Omag-Mt rimette il punteggio in parità. 16-16. Il successivo punto di astuzia di Coulibaly costringe Bracci al secondo time out. 17-16 La Omag-MT prende un leggero margine con Bolzonetti al servizio 21-18. La Sigel recupera e Barbolini chiama il tempo 21-20. Si preocede con regolare cambio palla 23-22. Brina mette a terra la palla del 24-22. Okenwa annulla il primo di due set point. 24-23 Chiude Bolzonetti- 25-23

Il secondo set è molto equilibrato, le due squadre viaggiano a braccetto senza break importanti. Al termine di un lungo punto chiuso egregiamente da Coulibaly, Bracci chiama il primo discrezionale. 10-8. I suggerimenti del coach Marsalese sortiscono gli effetti desiderati tant’è che Marsala si porta avanti con Barbolini che chiama il tempo. 11-12 Ceron al servizio mette in difficoltà le avversarie 14-13. Il set prosegue con belle giocate su entrambi i fronti 17-17- Ceron mette a segno con un bel tap in il punto numerro 20 e Bracci ferma il gioco. 20-18. Ceron con due muri sontuosi a muro per il 23-20. Ancora un muro di Ceron e sono tre i set point per la Omag-MT.24-21 Ristori annulla il primo., ma Coulibaly chiude il set. 25-22.

Parte bene la Omag-MT. 3-0. La Sigel si riporta subito in parità. 3-3.E’ ancora la Omag-MT ad allungare con Bracci che si gioca il discrezionale. 10-6 E’ una Omag-MT compatta che lotta su ogni palla e mostra un bel gioco, mentre Marsala ha perso tutte le certezze mostrate nei primi due parziali. Bracci chiama a se la squadra 21-15. Pareva una formalità ma una rediviva Marsala piazza un parziale di 5-0 . 21-20. La Omag non ci sta erimette la tesata avanti23-21.Bolzonetti mette a segno il punto che vale 4 match point. 24-21 Okenwa annulla il primo, Biagini rileva Brina in ricezione e Bolzonetti chiude la contesa. 25-22

IL TABELLINO-

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO – SIGEL MARSALA VOLLEY 3-0 (25-23 25-22 25-22)

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Mazzon 9, Turco 2, Brina 11, Ceron 7, Bolzonetti 16, Coulibaly 9, Bonvicini (L), Biagini. Non entrate: Aluigi, Penna, Ortolani. All. Barbolini.

SIGEL MARSALA VOLLEY: Scacchetti 1, Pistolesi 15, Deste, Okenwa 17, Ristori 8, Parini 11, Gamba (L), Caserta. Non entrate: Ferraro. All. Bracci.

ARBITRI: Somansino, Dell’Orso.

NOTE – Durata set: 27′, 27′, 27′; Tot: 81′.

LE CLASSIFICHE FINALI.

GIRONE A-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 50 (18-2); Cbf Balducci Hr Macerata 43 (15-5); Omag – Mt S.Giov. In Marignano 38 (12-8); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 38 (12-8); Green Warriors Sassuolo 35 (11-9); Volley Hermaea Olbia 33 (10-10); Olimpia Teodora Ravenna 31 (11-9); Sigel Marsala Volley 30 (11-9); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (5-15); Seap Dalli Cardillo Aragona 14 (4-16); Tenaglia Altino Volley 3 (1-19).

*Punti (Vinte-Perse)

GIRONE B-

Eurospin Ford Sara Pinerolo 52 (18-2); Cda Talmassons 46 (15-5); Lpm Bam Mondovi’ 45 (15-5); Tecnoteam Albese Volley Como 35 (12-8); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35 (12-8); Itas Ceccarelli Group Martignacco 28 (8-12); Ranieri International Soverato 27 (10-10); Anthea Vicenza 20 (6-14); Club Italia Crai 19 (7-13); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-15); Egea Pvt Modica 7 (2-18).

*Punti (Vinte-Perse)

IL PROGRAMMA DEI PLAYOFF.



GARA 1 –



Sabato 19 marzo ore 20:00



Cda Talmassons – Olimpia Teodora Ravenna



Domenica 20 marzo ore 17:00



Cbf Balducci Hr Macerata – Ranieri International Soverato



Omag – Mt S.Giov. In Marignano – Itas Ceccarelli Group Martignacco



Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio



Lpm Bam Mondovì – Volley Hermaea Olbia

