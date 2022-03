Marsala vince a Vicenza al tie break

VICENZA – La Sigel Marsala vince all’esordio nella Pool Salvezza di A2 Femminile ma, nell’anticipo di questa sera, ha dovuto soffrire cinque set per tornare con i due punti in tasca dal campo dell’Anthea Vicenza. Partita equilibrata ed avvincente che la squadra di Bracci ha fatto sua grazie soprattutto alla mano calda di Pistolesi, che ha realizzato 22 punti.

Senza la schiacciatrice Rachele Nardelli (infortunata), l’Anthea ha recuperato l’opposta Caterina Errichiello e ha schierato per la prima volta in casa la turca Yeliz Ba?a, prima opposta e poi in banda con l’ingresso in quattro della giovane Lucrezia Lodi.

La battuta ha svolto il ruolo del metronomo dell’incontro per le due formazioni; a Vicenza non sono bastati 12 ace (5 della turca Ba?a) e 11 muri (7 di capitan Cheli), con le due giocatrici in doppia con 20 e 16 punti insieme alla schiacciatrice Rossini (18). Sul versante siciliano, top scorer Aurora Pistolesi (22 punti), spalleggiata da un tris di giocatrici a quota 12 (Okenwa, Ristori e Parini). Domenica 27 marzo secondo appuntamento a domicilio della Seap Dalli Cardillo Aragona.

L’Anthea Vicenza Volley ritrova dall’inizio l’opposta Errichiello, in diagonale con Eze. Complice l’assenza per infortunio di Nardelli, la turca Yeliz Ba?a viene schierata in posto quattro con Rossini. Completano il 6+1 le centrali Cheli e Piacentini e il libero Norgini. Marsala risponde con Scacchetti in palleggio, Okenwa opposta, Parini e D’Este centrali, Pistolesi e Ristori in banda e Gamba libero.

Le locali partono bene (5-2 muro di Cheli), salvo poi farsi riavvicinare da Marsala (ace del 6-5). Nuovo tiramolla nel punteggio (11-8 e 11-10), poi Ba?a scava il filotto al servizio, aiutata da Cheli in prima linea e da Rossini: 17-10. Bracci chiama il secondo time out ravvicinato, ma Piacentini mette a terra il ventesimo punto (11-20). La Sigel reagisce con Ristori (20-14, time out Chiappini), poi Errichiello manda in orbita l’Anthea: chiude la turca 25-17.

Il secondo set è più equilibrato, con le siciliane che crescono in attacco,mentre Vicenza si mette in mostra soprattutto con Rossini (10-10). Il braccio di ferro prosegue serrato (14-14), con la Sigel che trova il break: 14-17 e time out Chiappini. La risposta-Anthea è immediata con l’ace di Eze (16-17, sosta chiesta da Bracci), ma viene vanificata dagli errori non forzati in attacco di Errichiello e Rossini: 16-19. Secondo time out Chiappini, Jasmine si rifà al servizio (18-19), ma l’aggancio non arriva (20-22). Okenwa va a segno in contrattacco per il +3 (20-23), poi arrivano un’invasione e l’ace di Pistolesi: 20-25 e un set pari.

Il terzo set si apre con il tris di ace biancorossi con Caterina Errichiello (6-2). Bracci ferma il gioco, con Marsala che si riavvicina con la pipe di Ristori e l’attacco out di Ba?a (6-5). L’aggancio arriva a quota sette con l’ace di Pistolesi, diventato sorpasso con l’attacco da posto quattro di Ristori. Vicenza si scuote con due colpi di fioretto di Rossini (9-9) e con l’ace di Eze (12-10), ma ancora la banda Sigel trova i giusti varchi in attacco: 12-14 e time out Chiappini. La sosta, però, non rianima l’Anthea (con una parentesi di Caimi in palleggio), che scivola sotto 14-20 sul turno in battuta di Okenwa. Marsala è lanciata e vola verso il 18-25 che vale il 2-1 ospite nonostante una fiammata finale delle biancorosse.

Nel quarto set, Chiappini cambia assetto a Vicenza: dentro Lodi in banda e Ba?a spostata opposta al posto di Errichiello, anche se il primo break è della Sigel (2-4). Le locali ribaltano la situazione con la turca e con Rossini (6-5), volando anche sul +3 (9-6). Caserta ricuce lo strappo (9-8), poi un errore di Ba?a vale la parità. Da lì parte un lungo braccio di ferro, testimoniato dal 15-15. Capitan Cheli sale in cattedra (due punti per il 17-15, time out Sigel) e non si accontenta, trovando il terzo punto che diventa +4 con il diagonale di Ba?a: 19-15 e secondo time out Marsala. Okenwa e Ristori sbagliano in attacco (21-15), la turca trova l’ace del 23-17, poi arriva il 25-18 a firma di Cheli che manda le squadre al tie break.

Nel set corto il duello è serrato nella prima parte (4-4), l’Anthea trova il break con il muro di Ba?a e l’attacco out di Pistolesi: 6-4 e time out Bracci. Entra D’Este e va a segno per il muro della parità, con Marsala che trova anche il terzo punto consecutivo. Time out Chiappini sul 6-7, poi Cheli blinda il muro con due block che ribaltano la situazione: 9-7 e stop chiesto da Bracci. Altro punto del capitano biancorosso (10-7), Rossini alimenta il braciere (12-8), anche se Marsala sta a galla (12-10). Parini chiude uno scambio interminabile (12-11, time out), doppio cambio locale poi un errore in costruzione vale il 13-13. Pistolesi si guadagna il match point, tornano Eze e Ba?a, poi Rossini non trova il mani out: 13-15.

I PROTAGONISTI-

Luca Chiappini (Allenatore Anthea Vicenza Volley)- « Peccato non aver chiuso il tie break dove eravamo avanti 12-8. Nel complesso abbiamo giocato una buona partita, la battuta è stato il fondamentale spartiacque: quando abbiamo fatto bene al servizio siamo riusciti a mettere in difficoltà Marsala, che viceversa quando la nostra battuta non era efficace ha mostrato alte percentuali di attacco. Tatticamente, l’assetto con Lodi in banda e Ba?a opposta ci ha dato più stabilità in ricezione. Alla riga del totale è un punto agrodolce ».

IL TABELLINO-

ANTHEA VICENZA – SIGEL MARSALA VOLLEY 2-3 (25-17 20-25 18-25 25-18 13-15)

ANTHEA VICENZA: Rossini 18, Piacentini 4, Errichiello 8, Basa 20, Cheli 16, Eze Blessing 5, Norgini (L), Lodi 4, Caimi. Non entrate: Furlan, Nardelli, Pegoraro. All. Chiappini.

SIGEL MARSALA VOLLEY: Scacchetti 4, Pistolesi 22, Deste 2, Okenwa 12, Ristori 12, Parini 12, Gamba (L), Caserta 9. Non entrate: Ferraro. All. Bracci.

NOTE – Spettatori: 90,

Durata set: 21′, 21′, 22′, 20′, 18′; Tot: 102′.

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA –

Sigel Marsala 32, Anthea Vicenza Volley 21, Club Italia Crai 19, Assitec Volleyball Sant’Elia 15, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 14, Seap Dalli Cardillo Aragona 14, Egea Pvt Modica 7, Tenaglia Altino Volley 3. (Marsala e Vicenza una partita in più).