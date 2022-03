Brescia e Pinerolo al secondo round

BRESCIA - Banca Valsabbina Brescia e Eurospin Pinerolo torneranno in campo al Pala George domani, domenica 20 marzo alle 17.00, per il secondo round dello spareggio che porterà alla prima promozione in Serie A1. In Gara 1, giocata lunedì a Chieri, la squadra di Marchiaro ha conquistato la vittoria contro la formazione bresciana che non si è certo espressa ai suoi livelli migliori.

Le ragazze di coach Beltrami cercheranno di rimettere subito in pari la serie sfruttando il fattore campo.

A trasmettere fiducia alla squadra è l’esperta centrale Silvia Fondriest:

« La fortuna della serie di spareggio creata quest’anno è il fatto che si vada al meglio delle 3 gare su 5. La cosa positiva è che c’è margine di errore, di inciampo, per cui domenica possiamo giocare in casa e, come quando si perde il primo set di una gara, non è compromesso il risultato finale. L’idea è quella essere più costanti, con meno alti e bassi di gara 1, più tranquille e allo stesso tempo più aggressive in vista di questa partita. Si gioca in casa nostra, sul nostro terreno di gioco, quindi le aspettiamo! ».

Per le pinelle l’obiettivo sarà invece quello di portarsi avanti con un doppio vantaggio, per spezzare i sogni di rimonta delle avversarie e poi giocarsi la promozione in casa domenica prossima.

Queste le parole di mister Marchiaro, che predica calma:

« Quella di domenica la consideriamo una nuova gara 1. Sebbene sia difficile prevedere cosa accadrà, ci aspettiamo uno sviluppo tecnico agonistico prima ancora che tattico. Cruciale sarà il tempismo delle risposte, ci prepariamo mentalmente a dover resistere ad un impatto ancora maggiore sulla partita di Brescia ».



GARA 2-



Domenica 20 Marzo 2022, ore 17:00

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Eurospin Ford Sara Pinerolo ARBITRI: Colucci-Clemente

LA SERIE-

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia 1-0

LE PROSSIME GARE-

GARA 3-



Domenica 27 Marzo 2022, ore 17:00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

EVENTUALE GARA 4-

Lunedì 4 Aprile 2022, ore 20:30

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Eurospin Ford Sara Pinerolo

EVENTUALE GARA 5-

Sabato 9 Aprile 2022, ore 20.30

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia