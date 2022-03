Play Off: Olbia corsara a Mondovì, quattro le vittorie interne

ROMA- In Gara 1 dei Play Off giocate stasera poche sorprese. L’unico colpo esterno è quello dell’Hermaea Olbia che è andata ad espugnare il campo della LPM Bam Mondovì. Vittorie casalinghe per la Balducci Macerata sull’International Sovertao, della Omag – Mt S.Giov. In Marignano sull’Itas Ceccarelli Group Martignacco e della Futura Volley Giovani Busto Arsizio sull’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Giocata anche Green Warriors Sassuolo- Tecnoteam Albese Volley Team, che hanno anticipato Gara 2, invertendo il campo. Vittoria delle neroverdi in quattro set.