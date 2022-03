Mondovì qualificata ma Olbia cade con onore

CHIERI (TORINO)- Una vittoria per parte, gara da dentro o fuori, che si chiude al tie break. La LPM Bam Mondovì, in Gara 3 degli ottavi, strappa il pass per i Quarti di Finale dopo quasi due ore di lotta strappando la qualificazione ad un' Hermaea Olbia che ha venduto cara la pelle e che si è arresa soltanti nel finale di una partita che è stata una vera e propria battaglia con prodezze ed errori da ambo le parti della rete.