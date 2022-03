Ai quarti ci va Martignacco, espugnata S.G. In Marignano

S.G.IN MARIGNANO (RIMINI)- L’Itas Città Fiera Martignacco supera gli ottavi di finale dei Play Off promozione superando in quattro set la Omag S.G.In Marignano sul suo campo una vittoria meritata favorita anche dalle assenze nella squadra di Barbolini di Consoli, Coulibaly e Zonta. Le romagnole finiscono qua la loro avventura in campionato anche se avranno la possibiltà di dare un significato importante alla stagione nella Finale di Coppa Italia che affronteranno il prossimo 16 aprile a Villafranca di Verona contro Brescia.

L’allungo iniziale delle padrone di casa (4-1) è subito arginato dalle furlane che si portano avanti- 8-9. La Omag-Mt è in difficoltà. Barbolini ferma il gioco. 8-11- Con due punti consecutivi di Brina le padrone di casa si riportano in parità. 13-13- Le ospiti rimettono la testa avanti e coacb Barbolini richiama il discrezionale. 13-16- Aluigi rileva Turco in regia. 13-18. La Omag- Mt prova a raddrizzare il risultato e stavolta è coach Gazzotti a fermare il gioco 16-20- Altro punto per Mazzon ed ancora time-out per le ospiti, 17-20. Milana spezza il recupero della Omag-Mt- Barbagallo rileva Milana- 21-23- Sono due i set point per Martignacco. Cortella Chiude al primo tentativo 22-25

Le squadre vanno a braccetto fino a quota 6. Sul primo allungo di Martignacco Barbolini ferma il gioco . 6-9- Senza strafare, anzi, la Omag-Mt si porta avanti con un ace di Kriskova ed un tap-in di Mazzon. Gazzotti chiama il discrezionale. 17-16- Pascucci rileva Cortella- 21-19. Ancora a segno Bolzonetti e Gazzotti si gioca il secondo time out. 22-19 E’ il muro di Ceron che vale 3 set point per la Omag-Mt. 24-21- Milana Manda fuori dopo l’errore di Ceron al servizio. 25-22

Sono Bolzonetti e Milana le cecchine della prima parte del terzo set. 5-5- Sono due gli errori arbitrali consecutivi che danno il là alla fuga delle friulane- 10-14. Ghibaudo ripara sempre su Milana 12-15. Con l’ace di Brina che succede al punto di Bolzonetti, la Omag-Mt Pareggia e Gazzotti si gioca il discrezionale. 15-15. Barbagallo rileva Milana nel giro dietro. E Biagini rileva Brina. Dopo una rocambolesca azione Martignacco rimette la testa avanti. 18-19- La murata su Bolzonetti costringe Barbolini al discrezionale. 18-20- L’errore di Kriskova in un momento così delicato lancia le furlane e Barbolini al time out. 20-23- E’ ancora un errore di Kriskova per i tre set point Martignacco che non esita nemmeno un istante a chiuderla con il muro di Mazzoleni su Brina. 21-25

L’avvio è sempre equilibrato come del resto tutto il match. L’allungo della Omag-Mt con Kriskova al servizio preoccupa Gazzotti che chiama la squadra a se. 8-6. E’ una lotta serrata, La Omag-Mt vuole allungare il match e Martignacco lo vorrebbe chiudere. 16-16. Sono troppi gli errori commessi dalle padrone di casa . Martignacco allunga. 18-22. Colpo di coda di Ceron e compagne che si porta a meno 1. 22-23. Cortella a segno per i 2 match point. Bolzonetti annulla il primo. E con un ace il secondo 24-24. Milana riporta in vantaggio Martignacco- Brina pareggia. 25-25 L’ace di Ceron vale il set point per la Omag-Mt. 26-25 Milana annulla. Ancora Milana per un altro match point . Mazzoleni chiude il match a muro. 26-28

IL TABELLINO-

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO – ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 1-3 (22-25 25-22 21-25 26-28)

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Turco, Bolzonetti 22, Ceron 9, Kriskova’ 17, Brina 13, Mazzon 11, Bonvicini (L), Aluigi 1, Biagini (L). Non entrate: Zonta, Penna. All. Barbolini.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Mazzoleni 14, Ghibaudo 1, Cortella 12, Eckl 12, Rossetto 11, Milana 24, Tellone (L), Pascucci 1, Barbagallo, Zorzetto, Modestino. Non entrate: Picco, Sangoi, Merlino (L). All. Gazzotti.

NOTE – Durata set: 28′, 27′, 27′, 31′; Tot: 113′.