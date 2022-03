Trenta giovani pallavoliste ucraine ospiti del Centro Pavesi

Sono in arrivo nelle prossime ore al Centro Pavesi una trentina di giovani pallavoliste ucraine che saranno accolte nella struttura federale per i prossimi mesi.



La Federazione, dunque, mantenendo fede alla promessa assunta in Consiglio Federale di fare il massimo per dare un sostegno concreto alla popolazione ucraina, ha preso contatti nelle settimane scorse con il presidente della federvolley Mykhailo Melnyk e ha organizzato l’accoglienza.



La Federazione Italiana Pallavolo, ovviamente, s’impegnerà affinché le ragazze possano ricevere anche adeguate attenzioni dal punto di vista didattico e linguistico e con la preziosa collaborazione dei comitati regionali e territoriali, molti dei quali hanno già dato disponibilità a supportare l’iniziativa, cercherà di trovare le migliori condizioni di ambientamento per queste giovani vittime del conflitto russo-ucraino.