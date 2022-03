Mondovì: Populini e Giubilato ko fino al termine della stagione

Le due schiacciatrici della formazione di Solforati, infortunatesi nei giorni scorsi, non potranno aiutare la squadra ancora in corsa per la promozione in A1

29 . 03 . 2022 19:02 1 min PopuliniGiubilatoLPM

© LPM

MONDOVI’ (CUNEO)- Doppia tegola sulla testa della Lpm Bam Mondovì che perde per il resto della stagione Alessia Populini e Morgana Giubilato che oggi si sono sottoposte a risonanza magnetica per accertare l'entità dei rispettivi infortuni. Le due atlete, che si sono infortunate ad appena due giorni di distanza, hanno effettuato gli esami presso l’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, nel pomeriggio di sabato. La risonanza magnetica al ginocchio sinistro di Alessia Populini ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, e sarà pertanto necessario ricorrere ad un intervento chirurgico che sarà programmato nei prossimi giorni. I tempi di recupero saranno di almeno 6 mesi. Giubilato, infortunata al ginocchio destro, ha riportato una lussazione di rotula. Per lei non sarà necessario l’intervento chirurgico, ma verrà rivalutata tra alcune settimane dall’ortopedico Daniele Imarisio, per programmare i tempi di recupero. Da non perdere Mondovì punta su Populini Giubilato a Mondovì Tutte le news di Femminile

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale