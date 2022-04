Partono i Quarti Play Off di A2 Femminile

ROMA - Entra nel vivo la corsa alla Serie A1 con l'inizio dei Quarti di Finale dei Play Off. Appuntamento per i tre match di Gara 1 alle 17.00 di domenica 3 aprile. Macerata, Mondovì e Talmassons avranno il fattore campo e ospiteranno Sassuolo, Martignacco e Busto Arsizio. si gioca anche per la terza giornata della Pool Salvezza, con due derby siciliani tra Catania-Aragona e Marsala-Modica, Vicenza in casa contro Altino e Sant’Elia in trasferta a Milano dal Club Italia.

PLAYOFFS-

Comincia in terra marchigiana il Quarto di Finale tra Cbf Balducci Hr Macerata e Green Warriors Sassuolo. Le due formazioni hanno avuto la meglio in due gare su Soverato e Albese negli Ottavi, con le neroverdi capaci di ribaltare il fattore campo delle lombarde. Lo scontro è già andato in scena in stagione regolare, con due successi delle arancionere per 2-3 a Sassuolo e per 3-1 a Macerata.

« Arriviamo a questa partita nelle condizioni migliori – ha dichiarato il tecnico della CBF Balducci Luca Paniconi – Abbiamo approcciato bene il primo turno e credo che questo ci permetta di presentarci in ottima forma per i Quarto di finale, con grande voglia di continuare a fare qualcosa di importante. Sassuolo è cambiato molto rispetto all’anno scorso e anche rispetto alla stagione regolare. Sarà una partita difficile ma sicuramente bella da vivere ».

Queste invece le dichiarazioni di mister Venco:

« Questa sarà la terza volta che affrontiamo Macerata in questa stagione, ma sinceramente non avevo pensato alle due precedenti sconfitte: è passato tanto tempo e noi siamo diversi da come eravamo. Come sempre considereremo la gara come uno strumento per misurare noi stesse: la nostra è una squadra che ha fatto un percorso particolare, siamo cresciuti tanto ma ancora oggi non sappiamo quali sono i nostri limiti e dove possiamo arrivare. Domenica sarà indubbiamente una partita difficile, perché Macerata è una squadra davvero forte e difficile da affrontare. Sappiamo che i Playoff sono un campionato a parte e noi andiamo avanti una partita alla volta ».

Diciassette i punti che hanno separato in stagione regolare la Lpm Bam Mondovì e l’Itas Ceccarelli Group Martignacco, le uniche due formazioni che hanno conquistato i Quarti di Finale in Gara 3. Le monregalesi, dopo una partenza shock in casa contro Olbia, hanno ribaltato l’inerzia degli ottavi vincendo in Sardegna e completando la rimonta in casa, mentre le friulane hanno cancellato il fattore campo di S.Giovanni trionfando in Romagna nello scontro decisivo. Nonostante la differenza di piazzamento finale, tutt’altro che squilibrati gli scontri stagionali, con Martignacco capace di vincere 3-0 al ritorno e conquistare un punto all’andata perdendo al tie-break. Un impegno quindi da non sottovalutare per Mondovì, condizionata peraltro dai gravi infortuni occorsi a Populini e Giubilato.

Queste le parole della biancoblu Barbagallo:

« Siamo molto contente e in fiducia dopo il grande successo in Gara 3 degli ottavi a San Giovanni in Marignano. I quarti di finale sono una bella prova per noi stesse, vogliamo vedere fino a dove riusciamo ad arrivare. Il nostro obiettivo, adesso, è quello di divertirci continuando a giocare bene come abbiamo dimostrato di saper fare in questa parte finale di stagione ».

L’unica sfida inedita dei Quarti è quella che vedrà fronteggiarsi la Cda Talmassons e la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Entrambe le formazioni hanno superato le rispettive avversarie degli Ottavi in due gare e quindi giungono a questo incontro dopo dieci giorni dall’ultimo match. Le padrone di casa hanno avuto la meglio su Ravenna, settima classificata nel girone A, le ospiti hanno invece sconfitto Montecchio, quinta classificata nel girone B. Le formazioni si sono scontrate due volte nella Pool Salvezza della scorsa stagione, in cui si sono portate a casa una vittoria per parte. Uno scontro che si preannuncia scoppiettante e tutt’altro che scontato.

Così presenta la sfida Matteo Lucchini:

« Siamo pronti per affrontare quest’altra sfida: da qui sappiamo che dovremo ragionare con la mentalità ‘tutto o niente’, dobbiamo giocarci tutto. Direi che mentalmente stiamo approcciando bene anche il lavoro settimanale, sapendo che bisogna andare a Lignano per portare a casa Gara 1. Non abbiamo il fattore campo a favore e iniziare la serie con un risultato vincente sarebbe molto importante. E’ chiaro che di fronte avremo una squadra molto forte, soprattutto a livello fisico: Talmassons ha giocatrici d’esperienza e offensive, ma anche il nostro gruppo lo è, quindi sono convinto che verrà fuori una serie molto bella. Vogliamo proseguire il nostro percorso e siamo pronti per questo ».

POOL SALVEZZA-

La terza giornata della Pool Salvezza si apre a Milano con il Club Italia Crai che ospita l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Due brutte prestazioni per entrambe le formazioni la scorsa settimana, cadute rispettivamente in casa delle ultime classificate dei gironi A e B, Altino e Modica. Un’occasione quindi per rialzarsi e rimettersi in corsa per la salvezza, con le azzurrine seconde e le ciociare quarte a -5.

« Dovremo entrare in campo concentratissime – sottolinea la schiacciatrice del Club Italia Noemi Despaigne – provando a imporre il nostro gioco con determinazione. Il fatto di giocare in casa è probabilmente un punto a nostro favore, non dobbiamo disunirci e rimanere sul pezzo. Il nostro rendimento in campionato è stato altalenante, ma questo non deve demoralizzarci e dobbiamo continuare a fare sempre del nostro meglio ».

Questo invece il commento di Gino Russo, assistant coach di Sant’Elia:

« Il Club Italia è una squadra molto giovane, che ha avuto una crescita esponenziale col trascorrere delle giornate. Il sestetto esprime un gioco molto fisico e organizzato, ma allo stesso tempo la loro età le porta a commettere anche delle sbavature. Non possiamo più permetterci di sbagliare, ogni singolo punto fa la differenza per salvarsi e tutti i palloni hanno un peso elevato. Sono sicuro che le ragazze vorranno cancellare la brutta prova della scorsa settimana a Modica e dare il massimo per recuperare punti in classifica ».

Un solo punto di distanza dal secondo posto, ultimo valido per evitare la retrocessione, per l’Anthea Vicenza che attende tra le proprie mura la Tenaglia Altino Volley. Dopo le sconfitte di Marsala e Aragona, le gatte non possono più sbagliare se vogliono mantenere concrete speranze di salvezza e soprattutto non dovranno sottovalutare il fanalino di coda Altino, in grande ripresa e capace di battere scorsa settimana un club quotato come Club Italia.

A prendere la parola è direttamente il Presidente biancorosso Andrea Ostuzzi:

« In questi mesi abbiamo continuato a dar fiducia e serenità allo staff e alle giocatrici per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili di lavoro. Purtroppo stiamo assistendo a una lenta deriva, con una continuità di risultati negativi. Questo impone di provare a cercare di fare qualcosa di diverso: l’ho detto allo staff tecnico e ho richiamato le atlete al senso di responsabilità stimolando la squadra all’orgoglio e alla voglia di dare un senso alla stagione. Da qui alla fine ci sono sei partite che determinano o meno la salvezza. Con il mio intervento ho voluto portare pressione e agonismo all’ambiente: sono perfettamente consapevole dei rischi che sto correndo e me ne assumo la piena responsabilità. È mio dovere cercare di far di tutto affinché Vicenza Volley e la nostra città restino in Serie A2 ».

Due sconfitte su due partite per la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, che cerca riscatto in casa nel derby siciliano contro la Seap Dalli Cardillo Aragona, galvanizzata invece dal successo contro Vicenza. Le formazioni sono divise da un punto, con le aragonesi distanti cinque punti dal secondo posto che vuol dire salvezza. Una missione ancora possibile per entrambe, ma che richiede costanza e grinta utile a superare le altre avversarie tutte focalizzate sullo stesso obiettivo. E dopo due partite in trasferta, il ruolo del PalaCatania sarà fondamentale per rimettere in piedi il percorso delle padrone di casa.

Cinque punti nelle prime due giornate per la Sigel Marsala Volley e l’Egea Pvt Modica, le uniche due squadre ancora imbattute di questa Pool Retrocessione. Sarà un secondo derby siciliano per le marsalesi, vittoriose contro Catania nel turno precedente, mentre le modicane hanno avuto la meglio con un netto risultato contro Sant’Elia. Posizioni in classifica opposte, visto il largo vantaggio al primo posto della squadra di casa e il penultimo delle ospiti.

A presentare l’incontro è la biancoazzurra Giulia Caserta:

« Modica è una squadra di categoria costruita per affrontare questo campionato e lo è anche Marsala. Se le due squadre ora sono in corsa per lo stesso obiettivo più di una ragione ci sarà. Mi aspetto che verranno con il coltello tra i denti, non saranno da sottovalutare, dovremo andare concentrate in campo per fare il nostro dovere. Noi rispetto all’avversaria sicuramente abbiamo la serenità della classifica, la consapevolezza nei nostri mezzi e, considerato che sarà un incontro casalingo, anche il sostegno del nostro pubblico che ci dà della sicurezza ».



PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DEI QUARTI PLAY OFF-



Domenica 3 aprile ore 17.00-

Cbf Balducci Hr Macerata – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Dell’Orso-Di Bari

Lpm Bam Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco ARBITRI: Cavicchi-Marconi

Cda Talmassons – Futura Volley Giovani Busto Arsizio ARBITRI: Sabia-Grassia

PROGRAMMA E ARBITRI 3a GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL SALVEZZA-



Sabato 2 aprile ore 16:00-

Club Italia Crai – Assitec Volleyball Sant’Elia ARBITRI: Russo-Pasin



Sabato 2 aprile ore 17:00-

Anthea Vicenza – Tenaglia Altino Volley ARBITRI: Papapietro-Chiriatti

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Seap Dalli Cardillo Aragona ARBITRI: Stancati-Scarfò



Domenica 3 aprile ore 17.00-

Sigel Marsala Volley – Egea Pvt Modica ARBITRI: Lanza-Ciaccio

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA-

Sigel Marsala Volley 35 (13-9); Club Italia Crai 22 (8-14); Anthea Vicenza 21 (6-16); Assitec Volleyball Sant’Elia 17 (6-16); Seap Dalli Cardillo Aragona 17 (5-17); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-17); Egea Pvt Modica 12 (4-18); Tenaglia Altino Volley 7 (2-20).

*Punti (Vinte-Perse)