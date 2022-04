Spareggio promozione: per Pinerolo secondo match point a Brescia

MONTICHIARI (BRESCIA)- Banca Valsabbina Brescia e Eurospin Ford Sara Pinerolo saranno ancora di fronte per Gara 4 dello spareggio Play Off. Lunedì 4 aprile nello storico Palage George (ore 20.30) le due squadre si giocheranno un altro pezzetto di A1. La squadra di Beltrami, dopo aver riaperto la serie, cercherà di pareggiare definitivamente i conti per giocarsi tutto nel quinto match in Piemonte. Le ragazze di Marchiaro naturalmente, dopo aver fallito il match point nella partita interna di domenica scorsa non vorranno fallire l'opportunità per chiudere i conti.