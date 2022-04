Pisa conquista la finale di Champions Cup di sitting

PISA- Si giocate oggi a Pisa le semifinali della 1a Champions Cup di sitting volley femminile. Grande soddisfazione per il sitting italiano con il Dream Volley Pisa di Eva Ceccatelli, premiata tra l'altro con l’importante premio GOGOL, che ha conquistato il diritto di giocare la finale della manifestazione. La squadra toscana nella giornata di oggi ha battuto prima per 3-0 (25-17, 25-10, 25-16) il PV Silesia nel primo match di giornata, chiudendo così il girone in testa. Successivamente ha affrontato di nuovo la formazione polacca in semifinale superandola con un netto 3-0 (25-7, 25-23, 25-16). Domani alle ore 11.00 Pisa sfiderà le slovene del Robust, uscite vincitrici 3-1 (25-19, 25-15, 19-25, 25-19) dall’altra semifinale contro le ungheresi del Mozdul, nella gara che assegnerà la Coppa.