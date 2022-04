Marsala batte Modica e vede la salvezza vicina

MARSALA (TRAPANI)- Nella terza giornata della Pool Salvezza netta vittoria della Sigel Marsala Volley nel derby con l'Egea Pvt Modica. La squadra di D'Amico ha iniziato bene la sfida sul difficile campo della squadra di Bracci riuscendo a vincere il primo set ai vantaggi. Poi il maggiore tasso tecnico delle padrone di casa è emerso a partire dal secondo set e alla fine le biancazzurre hanno chiuso per 3-1 (24-26 25-20 25-20 25-22). Protagonista dell’incontro Pistolesi, con 31 punti di cui ben 11 aces, una vera e propria sentenza dai 9 metri. A nulla sono servite le comunque buone prestazioni di Longobardi (21) e M’Bra (14) per le rossoblu. Marsala ha aggiungiunto alla propria classifica tre punti davvero pesanti che hanno il sapore della salvezza anticipata. Alla Sigel basterà conquistarne altri due nelle prossime cinque partite per festeggiare la permanenza.