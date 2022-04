A Cesenatico le finali del Campionato Femminile di sitting

CESENATICO (RIMINI)- Il Centro Sportivo di Bagnarola di Cesenatico ospiterà dal 7 all' 8 maggio prossimi, la fase finale della quinta edizione del Campionato Italiano femminile di sitting volley.

A contendersi il titolo tricolore saranno le sei squadre qualificate della prima fase (non ancora terminata) che daranno vita così ad una Final Six.

La formula del torneo prevedrà che le formazioni qualificate verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno e si sfideranno con la formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente in semifinale. Le seconde e terze classificate, invece, giocheranno le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali per le medaglie in programma domenica 8 maggio.

I gironi verranno sorteggiati al termine della fase a pool che terminerà con le gare in programma nel weekend del 9 e 10 aprile.