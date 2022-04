Aragona espugna il campo di Modica

MODICA (RAGUSA)-Tre punti importanti in chiave salvezza, nell'anticipo della 4a giornata, per la Seap Dalli Cardillo Aragona conquistati in rimonta sul campo dell'Egea Pvt Modica al termine di un infuocato derby che si è concluso con il successo in rimonta per 1-3 (25-17 23-25 21-25 17-25) per la formazione di Lino Giangrossi.