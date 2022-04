Talmassons vince al Pala Borsani e va in semifinale Play Off

CASTELLANZA (VARESE)- La CDA Talmassons stacca il pass per la serie di semifinale dei Play Off Promozione di A2 Femminile . La squadra di Barbieri bissa al Pala Borsani il successo di Gara 1 contro la utura Giovani Busto Arsizio e continua a sognare la promozione in A1. Di contro il 1-3 (15-25 21-25 25-16 17-25) finale mette la parola fine sulla stagione delle bustocche.

La Futura approccia la gara schierando Bici opposta a Demichelis, Lualdi e Sartori al centro, Angelina e Biganzoli in posto 4 più Garzonio libero. Barbieri replica il sestetto dell’andata con capitan NIcolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Ponte e Dalla Rosa nel ruolo di libero. Torna a disposizione anche Maggipinto per dare il suo contributo oggi in seconda linea.

La gara inizia sotto un buon auspicio per Talmassons che con un muro di Bovo e un attacco di Grigolo si porta sul 2 a 0. Grande agonismo ed equilibrio in campo 7 pari. Uno scambio spettacolare chiusa da Obossa segna un break per la CDA 11 a 8. Grigolo segna il 12 a 8 e primo timeout per le padrone di casa. Ace di NIcolini e Bovo portano Talmassons sul 14 a 8. Il muro della CDA fa male 20 a 12 e secondo time out per Busto Arsizio. Cogliandro con una fast 21 a 12. Il set si chiude per la CDA sul 25 a 15 così come era cominciato: con un muro questa volta di Conceicao.

Dopo una partenza decisa delle padrone di casa un muro di Cogliandro e un pallonetto di Obossa segnano un break per Talmassons 5 a 4. Due muri di Bovo e un attacco di Grigolo tengono avanti la CDA 11 a 9 e primo time out per Busto Arsizio che recupera 11 pari. Uno scambio lunghissimo segna il sorpasso Busto 17 a 16. Sul 17 pari entra Panucci in battuta per Conceicao. Con Cogliandro in battuta e Bovo a muro Talmassons di nuovo avanti 20 a 18 e secondo time out per le padrone di casa. Scambio spettacolare chiuso da Obossa 21 a 18. Gran colpo di Grigolo 22 a 19. Sul 24 a 20 rientra Conceicao. Obossa chiude il set sul 25 a 21.

Parte decisa la CDA che approfitta di un paio di errori di Busto Arsizio 3 a 0. Muro e difesa Talmassons anche oggi fanno la differenza 7 a 3. Un ace di Obossa segna l’8 a 3 costringendo Busto Arsizio al primo time out. Anche la fast di Cogliandro fa male 10 a 5. Le padrone di casa recuperano e avanti 12 a 11 è Barbieri a chiamare il primo time out. Errore Talmassons e un muro di Busto sorpasso 13 a 12. Sotto 16 a 14 entra Pagotto in battuta per Obossa che poi rientra. Ora le padrone di casa riacquistano fiducia e sul 18 a 14 per fermarle la CDA chiama il secondo timeout. Sul 19 a 15 entra Panucci in battuta per Conceicao. Un ace di Busto Arsizio chiude il set sul 25 a 16.

Agonismo alle stelle ad inizio quarto set con la difesa di Talmassons che fa la differenza 7 a 4. Obossa con un attacco e un muro sul 9 a 5 costringe le padrone di casa al primo time out. Due attacchi di Cogliandro e la CDA si porta ancora avanti sul 13 a 7. Due errori di Busto Arsizio le costringono al secondo time out sul 15 a 8. Dopo una fast di Cogliandro sul 21 a 16 entra Panucci in battuta per Conceicao. Grigolo 23 a 16. Ancora lei è un ace di Cogliandro chiudono il match sul 25 a 17.

Talmassons scrive un’altra pagina incredibile della sua storia: la conquista della semifinale dei playoff. Ancora un’altra grande prova di squadra che dopo un terzo set difficile non si è disunita ma con grande grinta e carattere a chiuso i conti contro una Futura Giovani Busto Arsizio che ha provato in tutti i modi ad arginare la CDA, anche stasera superiore in tutti i fondamentali.

Laura Bovo MVP dell’incontro, Obossa 17, Grigolo 12, Cogliandro e Bovo 10 le attaccanti in doppia cifra della CDA.

I PROTAGONISTI-

Matteo Lucchini (Allenatore Futura Volley Giovani Busto Arsizio)- « Devo guardare il bicchiere mezzo pieno dicendo che abbiamo fatto il miglior risultato da quando siamo in A2, questo è un fatto che va considerato; siamo però arrivati molto tirati a questi match fondamentali, avevamo situazioni fisiche da nascondere e alla lunga non ha funzionato. Dico brava a Talmassons che è una squadra fenomenale; ora sfrutto un paio di giorni di riposo per poi discutere con le società dei piani futuri ».

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « E’ stata una bella partita, ci siamo presi una bella soddisfazione; Busto è stata molto solida a muro e questo ha fatto sì che rispetto all’andata sia stato un match molto equilibrato. Abbiamo saputo aspettare i momenti decisivi e si è visto quanto siamo squadra anche nei momenti di difficoltà ».

IL TABELLINO-

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CDA TALMASSONS 1-3 (15-25 21-25 25-16 17-25)

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Sartori 11, Bici 17, Biganzoli 4, Lualdi 8, Demichelis 3, Angelina 12, Garzonio (L), Bassi 2, Sormani, Badini, Landucci. Non entrate: Morandi (L), Casillo. All. Lucchini.

CDA TALMASSONS: Nicolini 2, Grigolo 12, Bovo 10, Obossa 17, Silva Conceicao 8, Cogliandro 11, Ponte (L), Dalla Rosa (L), Panucci, Pagotto. Non entrate: Maggipinto, Marchi, Cantamessa. All. Barbieri.

ARBITRI: Giorgianni, Stancati.

NOTE – Durata set: 21′, 25′, 23′, 23′; Tot: 92′.