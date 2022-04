Mondovì-Martignacco si giocano l'ingresso in semifinale

ROMA- La Serie A2 Femminile non si concede riposi. Giovedì 14 aprile sera si giocano due match per i Play Off Promozione e Pool Salvezza. Apre il programma Marsala-Vicenza, che anticipano la prima giornata di ritorno del torneo che mette in palio la permanenza in categoria, mentre alle 20.00 si gioca l’importantissima Gara 3 di Playoffs tra Mondovì e Martignacco, dei Quarti di finale del torneo per la promozione. Le due squadre sono arrivate allo scontro decisivo dopo il successo friulano in Gara 1 e la risposta piemontese in Gara 2.

PLAYOFFS-

Si deciderà ancora a Gara 3 il destino della Lpm Bam Mondovì e dell’Itas Ceccarelli Group Martignacco. Come negli Ottavi, anche nei Quarti le due formazioni, allenate da mister Solforati e coach Gazzotti, hanno portato la serie all’ultimo decisivo incontro. In Gara 1 a prevalere sono state le friulane sbancando una impreparata Mondovì, mentre nel weekend le monregalesi hanno risposto per le rime superando l’ostica trasferta e rimettendo in pari la contesa. Un incontro determinante per comporre la definitiva griglia delle Semifinali, dove la vincente affronterà con la certezza del fattore campo a sfavore Brescia, mentre nell’altro confronto gareggeranno Talmassons e Macerata.

POOL SALVEZZA-

La sconfitta contro Sant’Elia ha complicato non poco i piani dell’Anthea Vicenza, attualmente con un record di 1-3 nella post season e a -1, ma con una partita in più, dal secondo posto del Club Italia, ultimo valido per la salvezza. Una salvezza invece già raggiunta dalla Sigel Marsala, che approfittando del largo vantaggio di punti, ha impiegato molto poco per mettere in cassaforte la permanenza in Serie A2. Un cammino netto fin qui per le siciliane, con 3 vittorie e 0 sconfitte nella Pool, volto a dimostrare di centrare poco o niente con la retrocessione, a cui invece dovrà stare molto attenta la squadra di mister Chiappini, inseguita a ruota da Catania (-2), Sant’Elia e Aragona (entrambe a -4).

Marco Bracci presenta così l’incontro:

« Negli ultimi tempi abbiamo dovuto far fronte ad una vera e propria emergenza per via di acciacchi accusati dalle atlete con intere settimane svolte non a ranghi completi. Mancando il ritmo partita negli allenamenti, con parte della squadra fuori, quando arriva la domenica facciamo fatica a carburare nei nostri set iniziali. Così è stato, ad esempio, nella gara interna con Modica. È un momento della stagione, paradossalmente, in cui la forma cresce durante le partite, scambio dopo scambio, set dopo set e nel mentre ci misuriamo con le avversarie piuttosto che negli allenamenti in cui non possiamo provare tutti quanti gli approcci e le situazioni tipiche di una partita come ci richiede una così importante competizione ».



GARA 3 QUARTI PLAY OFF PROMOZIONE-



Giovedì 14 aprile ore 20:00-

Lpm Bam Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco ARBITRI: Santoro-Kronaj

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-



Giovedì 14 aprile ore 17:00-

Sigel Marsala Volley – Anthea Vicenza ARBITRI: Giorgianni-Adamo

Sabato 16 aprile ore 15:00-

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Assitec Volleyball Sant’Elia ARBITRI: De Sensi-Gaetano

Sabato 16 aprile ore 20:00-

Seap Dalli Cardillo Aragona – Club Italia Crai ARBITRI: Pecoraro-Ciaccio

Domenica 17 aprile ore 17:00-

Egea Pvt Modica – Tenaglia Altino Volley ARBITRI: Scarfò-Spinnicchia

LE SERIE DEI PLAY OFF PROMOZIONE-



Cbf Balducci Hr Macerata – Green Warriors Sassuolo 2-0

Lpm Bam Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco 1-1



Cda Talmassons – Futura Volley Giovani Busto Arsizio 2-0

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA-

Sigel Marsala Volley 38 (14-9); Club Italia Crai 25 (9-14); Anthea Vicenza 24 (7-17); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22 (7-17); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (7-17); Seap Dalli Cardillo Aragona 20 (6-8); Egea Pvt Modica 12 (4-20); Tenaglia Altino Volley 7 (2-22).