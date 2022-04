Mondovì batte Martignacco e si regala la semifinale

MONDOVI’ (CUNEO)- La LPM Bam Mondovì nonostante le assenze, ormai croniche, si conquista la Semifinale del Play Off Promozione superando in Gara 3 l’ Itas Ceccarelli Group Martignacco. La squadra di Solforati, trascinata dal pubblico del PalaManera, ha ribaltato sia la serie, le friulane avevano vinto Gara 1, e anche la partita di stasera che aveva visto il primo set favorevole alle ragazze di Gazzotti dimostrando carattere e capacità di non mollare mai. Ora la formazione piemontese dovrà confrontarsi con la corazzata Brescia.