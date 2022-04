La Coppa Italia di A2 la alza Brescia

VILLAFRANCA (VERONA)- A far festa a Villafranca di Verona è la Banca Valsabbina Brescia che si aggiudica l a Coppa Italia di A2 Femminile superando in quattro set 3-1 (25-23 25-20 20-25 25-12) la Omag-Mt S.Giovanni In Marignano mettendo in bacheca il primo trofeo della sua storia sportiva. Il match, giocato al Belladelli Forum con 100 giorni di ritardo rispetto alla Finale prevista al Palazzetto dello Sport di Roma Eur, ha avuto una splendida cornice di pubblico con le tifoserie a rivaleggiare in maniera colorita e corretta sugli spalti. La sfida è stata equilibrata e combattuta per tre set poi il maggiore tasso tecnico della formazione di Beltrami ha avuto ragione delle resistenze dele romagnole. Determinante nel primo set il turno in battuta di Lea Cvetnic, MVP dell’incontro con 19 punti e 3 aces, che ha rimesso in partita la squadra di mister Beltrami dopo un iniziale sbandamento. Anche il secondo parziale è a tinte giallonere, ma la terza frazione sembra rimettere tutto in discussione grazie al netto predominio delle romagnole, che conducono per larghi tratti partendo da un 9-1 iniziale e arrivando addirittura a toccare il +10 sul 16-6. Ma l’illusione dura poco: Bianchini e compagne dominano l’ultimo parziale, terminato 25-12 e conquistano meritatamente l’ambito trofeo, anche grazie all’ottima prestazione a muro (12 contro i 6 delle avversarie). Un grande applauso alle romagnole e soprattutto all’eterna Serena Ortolani, tornata in campo dopo il ritiro di gennaio per aiutare la squadra in emergenza e vera protagonista delle biancoazzurre con 20 punti, ben supportata dalla sempre presente Bolzonetti autrice di 18 punti. Semplicemente superiori le leonesse, che oltre a Cvetnic vengono sostenute dai 16 punti di capitan Bianchini e i 14 di Piva e di un’eccellente Caneva (anche 4 blocks per lei).

I PROTAGONISTI-

Alessandro Beltrami (Allenatore Banca Valsabbina Brescia)- « Un applauso agli avversari, non era così semplice com’è sembrato dal quarto set. Non vincere lo spareggio ci ha lasciato delle scorie, era difficile riprendersi in una maniera migliore e l’abbiamo fatto con un grande primo set. Il secondo l’abbiamo gestito bene, poi nel terzo loro sono state decisamente superiori, per fortuna nel quarto abbiamo fatto vedere quanta fame avevamo. Un gruppo così giovane che riesce a portare a casa un trofeo non era scontato: siamo partita da zero con un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove giocatrici e abbiamo giocato una finale Promozione, abbiamo vinto un trofeo e adesso abbiamo anche la possibilità di giocarci i Playoffs per la A1. Ci tenevo a vincere il mio primo trofeo da allenatore, soprattutto perché avevo perso delle Coppa Italia e questa è in qualche modo una mia rivincita. Ringrazio tutti per questo successo, è veramente stata una vittoria di gruppo ».

Marika Bianchini (Banca Valsabbina Brescia)- « Che soddisfazione! Ce lo meritavamo, abbiamo lottato fino all’ultimo pallone per vincere e siamo felicissime di questo successo ».

Lea Cvetnic (Banca Valsabbina Brescia)- « Non riesco a descrivere le emozioni con le parole. Abbiamo lavorato tanto per questa coppa. Ci siamo rimaste male dopo Pinerolo, sono felice che siamo riuscite a riprenderci dopo quella forte delusione. Al pubblico di Brescia non devo dire niente, sanno già di essere i migliori! ».

Emanuele Catania (Direttore Generale Banca Valsabbina Brescia)- « Ci siamo rialzati alla grande dopo Pinerolo. Sono contento, volevo fortemente vincere un trofeo con queste ragazze, se lo meritano tutti: loro, lo staff e la società. Adesso si festeggia, ma da domani testa bassa e mirino puntato sui Playoffs e l’obiettivo Promozione ».



Sara Ceron (Omag – Mt S.Giov. In Marignano)- « Sono comunque molto contenta per le mie compagne. Volevamo portarla a casa ma non ci siamo riuscite, sarebbe stato bello vincere ma voglio comunque ringraziare tutti. Siamo state un po’ sfortunate con gli infortuni, abbiamo sempre lavorato duro per sopperire nel miglior modo possibile alle nostre assenze. Ce l’abbiamo messa veramente tutta, loro sono state semplicemente migliori ».

IL TABELLINO-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO 3-1 (25-23 25-20 20-25 25-12)

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Mazzon 5, Turco 3, Bolzonetti 18, Ceron 1, Ortolani 20, Brina 7, Bonvicini (L), Zonta 1, Biagini, Aluigi. Non entrate: Consoli, Coulibaly (L), Penna. All. Barbolini.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Piva 14, Ciarrocchi 6, Bianchini 16, Cvetnic 19, Caneva 14, Morello 2, Scognamillo (L), Blasi, Giroldi. Non entrate: Sironi, Bartesaghi, Fondriest, Tenca (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Salvati, Giglio.

NOTE – Durata set: 28′, 26′, 28′, 25′; Tot: 107′.

MVP: Lea Cvetnic (Banca Valsabbina Brescia)

ALBO D’ORO COPPA ITALIA A2 FEMMINILE-

1996/97 Edina Ester Pefim NAPOLI

1997/98 Biasia VICENZA

1998/99 Moreschi VIGEVANO

1999/00 Ateikon SAN DONÀ

2000/01 Agil Volley TRECATE

2001/02 Icot FORLÌ

2002/03 Vitrifrigo Fiam Italia PESARO

2003/04 Siciliani SANTERAMO

2004/05 Fornarina CIVITANOVA MARCHE

2005/06 Rebecchi RIVERGARO

2006/07 UnicomStarker Kerakoll SASSUOLO

2007/08 NON DISPUTATA

2008/09 CariparmaSiGrade PARMA

2009/10 APRILIA Volley

2010/11 Esse-ti LORETO

2011/12 Esse-ti La Nef LORETO

2012/13 IHF Volley FROSINONE

2013/14 Il Bisonte SAN CASCIANO

2014/15 Volksbank Sudtirol BOLZANO

2015/16 Volley 2002 FORLI’

2016/17 Lardini FILOTTRANO

2017/18 Battistelli SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

2018/19 Canovi Coperture SASSUOLO

2019/20 Delta Informatica TRENTINO

2020/21 CBF Balducci HR MACERATA

2021/22 Banca Valsabbina Millenium BRESCIA