Sant'Elia e Aragona si prendono tre punti pesanti

ROMA- Due match della Pool Salvezza andati in scena questa sera per la 1a giornata di ritorno . Tre punti che pesano nella corsa alla salvezza quelli conquistati dall’ Assitec Volleyball Sant’Elia sul campo della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Altrettanto importante la vittoria centrata in casa dalla Seap Dalli Cardillo Aragona a spese del Club Italia Crai. La giornata si concluderà domani con il match fra le due già retrocesse Egea Pvt Modica e Tenaglia Altino Volley.

LE DUE SFIDE-

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA-

L’Assitec Volleyball vince con una prestazione maiuscola la prima gara di ritorno del Pool Salvezza del Campionato Nazionale Pallavole Femminile - Serie A2. Capitan Lotti e compagne sì sono, infatti, imposte 0-3 (18-25 17-25 19-25) in terra siciliana sulla Pallavolo Sicilia Catania conquistando tre punti fondamentali per il sogno salvezza.

Coach Emiliano Giandomenico schiera la formazione tipo in palleggio Saccani opposta a Fiori, Montechiarini e Vanni al centro, schiacciatrici Costagli e Lotti, Lorenzini libero.

Il primo set si presenta abbastanza equilibrato finché l’Assitec non ingrana la marcia giusta e comincia a scavare il solco tra se e le avversarie. Manuela Fiore con un diagonale al fulmicotone sigla il massimo vantaggio per le ospiti sull’11-15. Quattro punti che le gazzelle gestiscono in modo egregio, poi un monster block di Ylenia Vanni porta Sant’Elia sul 17-22. Per la Rizzotti non c’è scampo, le ospiti chiudono il parziale 18-25.

Secondo set, pronti via 1-5 in favore dell’Assitec. Catania in formazione rimaneggiata non riesce a scuotersi e a cambiare l’inerzia del match. Costagli è inarrestabile, ma è tutta la squadra gialloblù che gioca ogni palla con attenzione e mordente: le gazzelle si portano in poco tempo sul 10-20. Poi 12-24. L’errore in battuta delle padrone di casa fissa il punteggio sul 13-25.

Non cambia la storia nemmeno nel terzo parziale. Le squadre camminano appaiate fino all’8-9 poi l’Assitec prende tre punti di vantaggio e continua a macinare gioco e fissa il punteggio sul 15-20. La Rizzotti prova a scuotersi ma, oggi, contro le gazzelle della presidente Silvia Parente (tra l’altro anche in panchina) non c’è proprio nulla da fare: il terzo set finisce 19-25.

I PROTAGONISTI-

Emiliano Giandomenico (Allenatore Assitec Sant’Elia)- « Siamo diventati una squadra. - ha dichiarato coach Emiliano Giandomenico - Prima giocavamo bene si, ma ci mancava qualcosa a livello di gruppo. Ora sappiamo gestire meglio le dinamiche della partita, ma anche quando spingere trovato il canale giusto e quando adattarci e cambiare direzione senza perdere lucidità e serenità nei momenti di difficoltà. Sapevamo che era una partita fondamentale per continuare a sognare la salvezza. Abbiamo fatto un grande risultato, ma dobbiamo mantenere i piedi ben saldi per terra perché ci aspettano altre tre partite tostissime. Ora ci godiamo la Pasqua con un pensiero speciale a tutte le persone che stanno soffrendo che rischiano la vita. Sarebbe bello se queste festività ci portassero come regalo la pace ».

IL TABELLINO-

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 0-3 (18-25 13-25 19-25)

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Oggioni 5, Bertone 6, Bridi, Bulaich Simian 12, Poli 5, Conti 6, Conti (L), Catania 2. Non entrate: Bordignon. All. Chiappafreddo.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Montechiarini 9, Saccani, Costagli 18, Vanni 11, Fiore 16, Lotti 9, Lorenzini (L). Non entrate: Muzi, Tellaroli, Nenni, Cecchi. All. Giandomenico.

ARBITRI: De Sensi, Gaetano.

NOTE – Durata set: 24′, 19′, 26′; Tot: 69′.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA – CLUB ITALIA CRAI-

Grazie ad una prestazione gagliarda la Seap Dalli Cardillo Aragona coglie una vittoria importante e vitale ai fini della salvezza contro il Crai Club Italia. La gara, valida come 5ª giornata (1ª di ritorno) della Pool Salvezza vivo Serie A2, ha visto le siciliane giocare una partita senza sbavature e dall’altra parte le azzurrine protagoniste di un’altra prova altalenante. A Pelloia e compagne non sono bastati i 22 punti messi a segno da Adelusi (best scorer di serata) per avere la meglio sulle avversarie. Tra le azzurrine in doppia cifra anche Marconato (12 punti), Nervini (12) e Ituma (10). La sconfitta di questa sera non cambia la posizione classifica del Club Italia CRAI che rimane al secondo posto con 25 punti, l’ultimo utile per la salvezza.

Pasqualino Giangrossi ha invece scelto lo starting six composto da Caracuta, Dzakovic, Bisegna, Stival, Zonta, Cometti e il libero Vittorio.

Michele Fanni (che questa sera ha sostituto in panchina il primo allenatore Marco Mencarelli) ha schierato il sestetto composto dalla diagonale Passaro-Adelusi, dalle schiacciatrici Nervini e Ituma, dalle centrali Acciarri e Marconato e il libero Ribechi.

Parte bene Aragona che si porta subito in vantaggio raggiungendo il +6 (7-1) e la panchina del Club Italia ferma il gioco per il primo time out di serata. Con pazienza le azzurrine si rimettono in marcia: Ituma, Adelusi e Marconato (per lei un ace) a segno e le giovani della formazione federale limano il distacco (10-6). E’ quindi la panchina di Aragona a chiamare il time out. Lo stop al gioco dà una nuova accelerazione alla formazione di casa (14-7). Cambio in regia per le azzurrine: fuori Passaro, dentro Pelloia. Un errore in attacco di Aragona segna la ripartenza del Club Italia CRAI che, con un buon gioco di squadra, ritrova continuità e riapre il set (15-13). Le azzurrine non completano la rimonta ma tengono il passo delle avversarie (20-19). Nel finale Aragona annulla i due set point a propria disposizione (24-22) con due invasioni a rete e il set va ai vantaggi. Nel testa a testa finale è proprio la formazione di casa a spuntarla e a conquistare la prima frazione 27-25.

E’ un Club Italia in netta crescita (come già dimostrato nella seconda parte del set precedente) quello che rientra sul taraflex in avvio di seconda frazione. Le azzurrine dettano ritmo e gioco e si portano sul +7 (1-8). Sono sempre Pelloia a compagne a condurre (5-13). La panchina di Aragona prova ad arginare la manovra azzurrina chiamando time out, ma lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato e le giovani della formazione federale allungano sul +13 (6-19). Il Club Italia prosegue nella propria azione e chiude senza patemi la frazione (10-25) riportando in parità il conto set.

Più equilibrata la quarta frazione. Aragona prova a imporre il proprio gioco (4-1), ma è pronta la reazione del Club Italia CRAI che accorcia a -1 (5-4). Repentina la ripartenza della formazione di casa (10-6), con pazienza Pelloia e compagne ricuciono (11-10) e ristabiliscono la parità (12-12). E’ però decisiva la nuova accelerazione di Aragona che si riporta avanti (6-12), prosegue nella propria manovra (19-16) e chiude a proprio favore anche il terzo set (25-18).

E’ il Club Italia a partire col piede giusto nella quarta frazione (3-6). Il time out chiamato da coach Giangrossi rimette in ordine tra le fila di Aragona che accorcia (6-7), pareggia i conti (8-8) e sorpassa (11-9). Le azzurrine faticano a ritrovare continuità e fluidità di manovra e la squadra di casa può allungare ulteriormente (16-10). Il time out chiamato da coach Fanni non ha l’effetto sperato: il Club Italia CRAI fatica e non riesce a ritrovare fluidità e precisione (18-13). Aragona respinge l’ultimo assalto delle azzurrine (21-18) e chiude set e partita (25-20).

IL TABELLINO-

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA – CLUB ITALIA CRAI 3-1 (27-25 10-25 25-18 25-20)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 2, Dzakovic 14, Bisegna 3, Stival 21, Zonta 5, Cometti 4, Vittorio (L), Zech 12, Negri 3, Ruffa 1. Non entrate: Casarotti. All. Giangrossi.

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 6, Acciarri 8, Passaro, Vighetto 18, Marconato 10, Adelusi 24, Ribechi (L), Pelloia 4, Esposito, Giuliani, Barbero (L), Despaigne. Non entrate: Micheletti, Gannar. All. Mencarelli. ARBITRI: Pecoraro, Ciaccio.

NOTE – Durata set: 27′, 18′, 23′, 24′; Tot: 92′.

I RISULTATI-

Sigel Marsala Volley-Anthea Vicenza 3-0 (27-25, 25-19, 25-23)

Seap Dalli Cardillo Aragona-Club Italia Crai 3-1 (27-25, 10-25, 25-18, 25-20)

Egea Pvt Modica-Tenaglia Altino Volley Si Gioca domani

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Assitec Volleyball Sant’Elia 0-3 (18-25, 13-25, 19-25)

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA-

Sigel Marsala Volley 41 (15 – 9); Club Italia Crai 25 (9 – 15); Anthea Vicenza 24 (7 – 18); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (8 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 23 (7 – 18); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22 (7 – 18); Egea Pvt Modica 12 (4 – 20); Tenaglia Altino Volley 7 (2 – 22).