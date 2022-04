Per Modica vittoria dell'orgoglio contro Altino

MODICA (RAGUSA)- Un successo, quello centrato nella 1a di ritorno della Pool Salvezza, che non sposta la classifica dell'Egea PVT Modica, già retrocessa al pari dell'avversaria odierna, ma il tie break vincente centrato dalle siciliane sulla Tenaglia Altino Volley, regala una piccola gioia ai tifosi del Palarizza e magari mettono una prima pietra sulla ricostruzione in vista della prossima stagione. La partita, fra due formazioni in campo solo per l'onore, è stata piacevole e combattuta con M'bra e Longobardi (19 punti a testa) da una parte, ed un'incontenibile Kavalenka dall'altra (27 punti per la portoghese) a scambiarsi colpi spettacolari. Alla fine l'orgoglio ha premiato le siciliane che hanno trovato lo sprint vincente nel quinto set dopo oltre due ore di gioco.