Impresa di Mondovì al Pala George

MONTICHIARI (BRESCIA)- Fantastica impresa della LPM Bam Mondovì che in Gara 1 dei Play Off Promozione va a sbancare il Pala George di Montichiari mettendo in scacco la corazzata Banca Valsabbina Brescia. Una vittoria esaltante per le ragazze di Solforati che si impongono per 1-3 (17-25 25-14 20-25 16-25) al trmine di un match che le ha viste in assoluto controllo fatta eccezione per il secondo set nel quale le padrone di casa hanno avuto una reazione di orgoglio, per il resto monologo di Taborelli e compagne.

Nel primo parziale sono le piemontesi a dominare, nonostante la tardiva reazione delle padrone di casa. I ruoli si invertono nel set successivo e Brescia pareggia i conti. Nella terza frazione l’LPM BAM Mondovì affila gli artigli e si porta in vantaggio. Quarto set di stampo rossoblu, che si aggiudica la vittoria per la gioia dei tanti monregalesi presenti.

Le rossoblu iniziano con il piede giusto (1-7), allungando le distanze (4-12) e costringendo coach Beltrami al secondo timeout. Si torna in campo e sono le monregalese ha guidare il gioco (6-16). Le padrone di casa provano ad accorciare (8-16), ma l’LPM BAM Mondovì non perde la concentrazione (11-20). Brescia non molla, ma le pumine avanzano decise (15-23). Azioni lunghe ed intense regalano forti emozioni in questo fine di set (17-25).

L’avvio del parziale successivo è di marcia bresciana (10-6). La panchina rossoblu ferma il gioco. Le padrone di casa proseguono con grinta (15-7). Le pumine ci provano, ma le lombarde spingono sull’acceleratore e portano la partita in parità (25-14).

In perfetto equilibrio le squadre tornano sul taraflex. Cumino e compagne ingranano la marcia giusta fin dalle prime azioni (7-9), allungando poi il passo (12-16). Brescia insegue e trova il break (16-18). L’LPM BAM Mondovì è irrefrenabile (20-25), caricata dall’incessante tifo gli Ultras Puma, giunti numerosi per sostenere le proprie beniamine.

Quarto delicatissimo set. Le prime azioni parlano monregalese (2-8). Le pumine viaggiano decise (7-17), mantenendo l’allungo (11-20). Brescia prova ad accorciare, ma il ruggito dell’LPM BAM Mondovì è fortissimo (-25).

Il PalaGeorge si tinge di rossoblu per applaudire questo fantastico gruppo che ha espugnato il difficile campo e portato nel proprio forziere la prima vittoria della serie!

I PROTAGONISTI-

Rebecca Piva (Banca Valsabbina Brescia)- « Quella di oggi è stata una sconfitta pesante perché giocavamo in casa ed avremmo dovuto sfruttare il fattore campo. Non è stata una gara tirata e dovremo farne tesoro per migliorarci nel breve. Giovedì ci aspetta una sfida delicatissima, ultima spiaggia per tentare di portare avanti la serie. La vittoria della Coppa sarebbe dovuta a servire da stimolo, ma così non è stato, purtroppo. La cosa sicura è che avremmo potuto certamente fare meglio, sia a livello mentale che tattico. Ora servirà cambiare totalmente approccio giovedì, dato che sarà l'ultima chance ».

IL TABELLINO-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – LPM BAM MONDOVI’ 1-3 (17-25 25-14 20-25 16-25)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Ciarrocchi 5, Sironi 12, Cvetnic 11, Caneva 4, Morello, Piva 14, Scognamillo (L), Bartesaghi 2, Fondriest 1, Blasi, Giroldi. Non entrate: Bianchini, Tenca (L). All. Beltrami.

LPM BAM MONDOVI’: Hardeman 13, Molinaro 7, Taborelli 17, Trevisan 14, Montani 12, Cumino 1, Bisconti (L), Ferrarini 1, Pasquino. Non entrate: Bonifacio. All. Solforati.

ARBITRI: Scotti, Marconi.

NOTE – Durata set: 21′, 22′, 24′, 26′; Tot: 93′.