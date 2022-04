Sant'Elia e Aragona vedono la salvezza

ROMA- Due le sfide della seconda giornata della Pool Salvezza andate in scena questa sera. Vittoria che vale oro per l’ Assitec Volleyball Sant’Elia che supera in quattro set la già retrocessa Egea Pvt Modica. Colpo esterno e sorpasso della Seap Dalli Cardillo Aragona sul campo dell’Anthea Vicenza. Il turno si completa domani con il derby Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Sigel Marsala Volley.

LE DUE SFIDE-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – EGEA PVT MODICA-

Terza vittoria consecutiva e terzo posto nella classifica generale Pool Salvezza del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie A2. Il successo al PalaIaquaniello per 3-1 contro la PVT Modica mantiene vivi i sogni della squadra frusinate relativi alla permanenza nella serie cadetta che, al momento, è lontana due punti.

Nella sfida odierna Coach Emiliano Giandomenico manda in campo la diagonale Saccani-Fiore, al centro Montechiarini e Vanni, schiacciatrici Costagli e capitan Lotti, Lorenzini libero. Coach Luca D’Amico schiera, invece, Brioli-Gridellii, Salamita -Antonaci, M’Bra-Longobardi, libero Salviato.

Nel primo set parte bene Modica. La squadra sicula si porta subito sul 0-3. Il tempo di prendere le misure e l’Assitec riesce a mettere il muso davanti, prima 6-4, poi 9-4. L’inerzia di Sant’Elia non si ferma nemmeno dopo il time out richiesto da D’Amico. Un attacco vincente in parallela di capitan Lotti fissa il parziale sul 16-10, poi 18-11. Ed è ancora lei a dare il massimo vantaggio alle padrone di casa 20-13. L’Assitec gestisce bene il gioco e chiude il primo set 25-16.

Lotti e Fiori affondano subito Modica ad inizio secondo set, 6-0 e discrezionale per la PVT. La musica non cambia Sant’Elia si porta sul 9-1 e costringe D’Amico ad un nuovo time out. L’Assitec non muta di una virgola il suo atteggiamento, ma Modica cerca di scuotersi per dare fino da torcere alle avversarie e in parte ci riesce. Una fast di Montechiarini e un ace di Lotti fissano il parziale sul 16-10. Poi due attacchi vincenti di Costagli e uno di Fiore riportano a +8 Sant’Elia, 19-11. Poi 22-15. Le gazzelle chiudono il secondo set 25-16.

Parte bene Modica nel terzo set, 2-6. Giandomenico chiama il discrezionale ma le gazzelle non si scuotono Modica fissa il parziale sul 7-11. L’Assitec accorcia di poco le distanze e dopo l’ennesimo punto della PVT, sul 13-17 il tecnico di casa si affida di nuovo al time out per riorganizzare le idea della propria squadra. Niente da fare Modica resiste e si porta sul 19-23. E chiude il set 20-25.

Nel quarto set le gazzelle care alla presidente Silvia Parente partono forte e si portano sul 7-2. Modica non demorde e si porta sul’8-8. Vanni e Costagli però ricacciano indietro le ragazze di coach Luca D’Amico. Sul 15-13 Assitec il tecnico siciliano chiama time out. Al rientro sul taraflex le gazzelle piazzano il break, 19-14. Un muro di Costagli fissa il parziale sul 20-14. Secondo discrezionale per Modica. Spinge ancora Sant’Elia e si porta sul 22-15 e chiude la partita 25-16.

I PROTAGONISTI-

Emiliano Giandomenico (Allenatore Assitec Volleyball Sant’Elia)- «I numeri dicono che in attacco abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo raccolto punti importanti per la classifica esprimendo anche un buon gioco per lunghi tratti del match. I risultati ci danno sicurezza ma non possiamo pensare che sia facile. Ora ci godiamo la vittoria, riposiamo un po' e poi di nuovo sotto a lavorare. La prossima partita in casa sarà tostissima».

Giancarlo Fortunato (Secondo allenatore Egea PVT Modica)- « Pensavamo di fare qualcosa in più sotto tutti i punti di vista siamo mancati in qualche fondamentale. Ci sono stati diversi errori che hanno compromesso la gara ».

IL TABELLINO-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – EGEA PVT MODICA 3-1 (25-16 25-16 20-25 25-16)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Fiore 20, Lotti 19, Montechiarini 9, Saccani 2, Costagli 17, Vanni 8, Lorenzini (L), Muzi 1, Nenni. Non entrate: Tellaroli, Cecchi. All. Giandomenico.

EGEA PVT MODICA: M’bra 14, Antonaci 7, Gridelli 10, Longobardi 16, Salamida 8, Brioli, Ferrantello (L), Bacciottini 1, Saccani. Non entrate: Gulino, Salviato (L), Ferro. All. D’amico.

ARBITRI: Adamo, Grossi.

NOTE – Durata set: 20′, 21′, 25′, 24′; Tot: 90′.

ANTHEA VICENZA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA-

Stupefacente vittoria della Seap Dalli Cardillo che con una prestazione maiuscola supera l'Anthea Vicenza a domicilio e vola al terzo posto, a soli due punti dalla salvezza in serie A2.

Dopo un inizio incerto con il primo set perso a otto, le ragazze di Lino Giangrossi attivano il turbo e volano a vincere i tre successivi set con autorità e grande spirito di squadra.

Una vittoria netta, maturata dopo un primo set dominato dalla squadra di casa. Presa per mano da Dzakovic la formaizone siciliana, pur dovendo lottare, ha conquistato i tre set successivi regalandosi il sogno di poter conservare, al primo anno di militanza, diritto di giocare anche l’anno prossimo in A2.

ANTHEA VICENZA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 1-3 (25-8 23-25 25-27 22-25)

ANTHEA VICENZA: Nardelli 15, Cheli 14, Eze Blessing 6, Rossini 18, Piacentini 4, Basa 25, Norgini (L), Lodi 1, Caimi, Errichiello. Non entrate: Pegoraro, Furlan. All. Chiappini.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 3, Dzakovic 22, Negri 4, Stival 11, Zonta 4, Cometti 7, Vittorio (L), Zech 13, Ruffa, Bisegna, Casarotti. All. Giangrossi.

ARBITRI: Sessolo, Serafin.

NOTE – Durata set: 17′, 27′, 29′, 26′; Tot: 99′.

I RISULTATI-

Assitec Volleyball Sant’Elia-Egea Pvt Modica 3-1 (25-16, 25-16, 20-25, 25-16)

Anthea Vicenza-Seap Dalli Cardillo Aragona 1-3 (25-8, 23-25, 25-27, 22-25)

Club Italia Crai-Tenaglia Altino Volley 3-0 (25-17, 25-21, 25-22) Giocata ieri

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Sigel Marsala Volley Si gioca domani ore 17.00

LA CLASSIFICA-

Sigel Marsala Volley 41 (15 – 9); Club Italia Crai 28 (10 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 26 (9 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 26 (8 – 18); Anthea Vicenza 24 (7 – 19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22 (7 – 18); Egea Pvt Modica 14 (5 – 21); Tenaglia Altino Volley 8 (2 – 24).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Sigel Marsala Volley, 25/04/2022 Ore 17.00, 2a Giornata

Sigel Marsala Volley – Club Italia Crai, 27/04/2022 Ore14.30, 4a Giornata

Tenaglia Altino Volley – Anthea Vicenza, 29/042022 Ore 17.00, 3a Giornata

Seap Dalli Cardillo Aragona – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, 30/04/2022 20.00, 3a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Club Italia Crai, 01/05/2022 Ore 16.00, 3a Giornata