Catania vince il derby contro Marsala

CATANIA-A un passo dalla retrocessione, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania trova la forza di ribaltare un derby che sembrava ormai perso e compie una clamorosa rimonta ai danni della Sigel Marsala Volley, fino ad oggi imbattuta nella Pool Salvezza vivo Serie A2. Le biancoazzurre partono subito forte, vincendo i primi due set, mostrando ancora una volta un tasso tecnico superiore a tutte le avversarie affrontate in questa post season. Ma proprio quando è sembrata profilarsi la matematica retrocessione, le ragazze di mister Chiappafreddo hanno saputo rialzarsi, pareggiando i conti sul 2-2 con un doppio 25-17 grazie anche ad una maggiore pericolosità in battuta (6 aces nelle due frazioni). La tenacia delle etnee si rivela soprattutto nel decisivo tie-break quando, sempre sotto fino al 10-11, riescono a trovare le forze necessarie per ribaltare l’inerzia del parziale ed andare a conquistare il match con il finale 15-13. Alla top scorer marsalese Okenwa, (23 punti con 4 muri) hanno risposto Conti e Bulaich Simian per le padrone di casa, con 38 punti di coppia. Catania tiene così viva la speranza salvezza, che a due giornate dalla fine e con Marsala già salva, vede il Club Italia a 28 punti (con una partita in meno), Sant’Elia e Aragona a 26 e Catania e Vicenza a 24.