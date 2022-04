Mondovì sogna, batte Brescia e vola in finale Play Off

MONDOVI’(CUNEO)- Sogna la LPM Mondovì che, contro pronostico, chiude 2-0 la serie di semifinale Play Off contro la corazzata Banca Valsabbina Brescia e conquista la serie finale che mette in palio la promozione in Serie A1, nella quale sfiderà la Balducci Macerata. Le pumine, trascinate da Taborelli (23 punti) e Hardeman (17), hanno saputo rimontare, dopo aver perso il primo set, e chiudere 3-1 (18-25 25-20 25-22 25-18) finendo in crescendo per la gioia degli oltre 1000 spettatori che hanno gremito gli spalti del PalaManera sostenendo incessantemente la formazione di Solforati, soprattutto nei momenti più difficili del match. Alla fine è stata festa nel clan piemontese e per i suoi appassionati tifosi mentre la delusione sulla sponda bresciana è davvero tanta visto che il ritorno in A1 era l'obiettivo dichiatato della società dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno.