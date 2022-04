Catania corsara ad Aragona

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO)-Derby spettacolare tra la Seap Dalli Cardillo Aragona e la Rizzotti Design Catania al PalaMoncada. Alla fine è stato necessario il tie-break per assegnare la vittoria, che probabilmente non servirà a nessuna delle due formazioni per salvare la categoria. L’Aragona cercava i tre punti per continuare a sperare nella salvezza ed invece ha dovuto cedere due punti alle etnee, apparse più concentrate e determinate in alcuni fondamentali, come battuta e muro. La squadra di casa ha pagato a caro prezzo una settimana di allenamenti a ranghi ridotti a causa di un virus intestinale che ha messo ko tante atlete. Nonostante la cattiva condizione fisica delle giocatrici, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha lottato e alla fine ha sfiorato la clamorosa vittoria. Coach Giangrossi si affida inizialmente a Caracuta, Stival, Negri, Cometti, Dzakovic e Zech con Vittorio libero. Il Catania risponde con Bridi, Alessia Conti, Catania, Bertone, Bulaich e Bordignon con Michela Conti libero.